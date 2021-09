Eventi Augusta, tre eventi in centro storico per ricordare Marcello Giordani. Ecco il programma di “Recondita armonia” di

AUGUSTA – Tra il 2 e il 9 ottobre, a due anni dalla prematura scomparsa, il tenore Marcello Guagliardo-Giordani verrà ricordato, nella sua Augusta, attraverso alcune iniziative organizzate dall’accademia canoro-musicale Yap (Young artists plus), che fondò, e dalla Camerata polifonica siciliana.

“Stiamo pensando insieme alla famiglia un modo per ricordarlo alla grande, tributargli il Palco della musica sarebbe riduttivo. Pensiamo a qualcosa che possa rappresentarlo al meglio rendendogli il giusto per merito“. Con questa promessa l’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, presente insieme alla collega al Turismo, Ombretta Tringali, ha aperto la conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio di ieri a palazzo di città.

È stato infatti presentato il mini cartellone “Recondita armonia“, costituito di due concerti in Duomo e una mostra fotografica in municipio, che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana e del Comune di Augusta. La chiesa Madre è stata messa a disposizione dall’amministratore parrocchiale pro tempore, padre Marcellino Margarone. Vi si potrà accedere fino a esaurimento posti, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento sanitario.

Il primo concerto dal titolo “Le quattro stagioni, Splendido Vivaldi“, offerto dalla Camerata polifonica siciliana, è in programma sabato 2 ottobre in chiesa Madre alle ore 18. Ad esibirsi saranno i solisti della Camerata strumentale siciliana: Vito Imperato violino I, Gioacchino Pantò violino II, Rosaria Milici viola, Benedetto Munzone violoncello, Davide Galaverna contrabbasso, Alistair Sorley cembalo, Gernot Winishoffer solista ospite.

A portare i saluti, in conferenza stampa, del presidente e direttore artistico della Camerata polifonica siciliana, Giovanni Ferrauto, è stato il segretario di produzione Andrea Maccarrone. Nel suo intervento ha sottolineato il valore umano di Marcello Giordani e “l’importanza della memoria più che del ricordo che, seppur doveroso, resta confinato in una sfera intima e personale“.

Lo stesso sabato, alle ore 19, al termine del concerto, verrà inaugurata, all’ingresso del palazzo di città lato piazza Duomo, la mostra fotografica dedicata al celebre artista augustano, allestita dall’associazione di fotoamatori Augusta photo freelance. Si tratta di una selezione di diciotto scatti dei soci Apf, di Enzo Italia e del compianto giornalista Gianni D’Anna. Il presidente di Apf, Romolo Maddaleni, che ha coordinato la selezione delle foto, l’installazione e le stampe, ha parlato di “un omaggio all’artista e all’uomo, un figlio illustre e generoso di Augusta“. La mostra sarà visitabile fino a sabato 9 ottobre, ogni giorno dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30.

Un secondo evento si terrà martedì 5 ottobre, data della improvvisa scomparsa del tenore, e sarà un recital lirico dal titolo “Sicilia bedda” con il maestro Rosario Cicero, il soprano Marianna Cappellani e il tenore Angelo Villari. Lo spettacolo, progetto della Yap, si svolgerà ancora in chiesa Madre alle ore 20. Come sottolineato dall’organizzazione, “Sicilia bedda” è un progetto fortemente voluto da Marcello Giordani, intende essere un omaggio in chiave classica dei brani di tradizione siciliana con un assaggio lirico dalla “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni.

Tutte le serate saranno introdotte da Michela Italia, addetta stampa della Yap. Tra gli sponsor, enti come l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e sodalizi quali il Kiwanis club Augusta e il Circolo Unione.