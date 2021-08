Primo piano Augusta, controlli carabinieri, fioccano multe nei posti di blocco. Droga, segnalati due assuntori di

AUGUSTA – Sono numerosi i posti di blocco effettuati, tra il weekend e ieri, dai carabinieri della compagnia di Augusta sulle strade del territorio di competenza, che si estende fino a Francofonte. Nei due comunicati sul bilancio di tali servizi, diramati oggi e il 9 agosto, risultano controllati complessivamente 1.429 persone e 853 veicoli.

Contestate in pochi giorni violazioni varie del codice della strada per un importo complessivo di circa 33mila euro, sottraendo 215 punti dalle patenti di guida, ritirando 29 documenti di circolazione e sottoponendo a fermo o sequestro amministrativo 22 veicoli.

Inoltre, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati, due augustani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’autorità amministrativa dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta.

I militari hanno segnalato ieri alla Prefettura di Siracusa un ventiseienne che, a seguito di perquisizione personale, è risultato in possesso di 1 grammo di cocaina. Qualche giorno prima era stato segnalato un trentaseienne, domiciliato in città, poiché trovato in possesso di due sigarette artigianali contenenti marijuana.

(Foto di copertina: generica)