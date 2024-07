News Augusta, celebrati i 40 anni del gruppo Fratres con il presidente nazionale e una corale speciale di

AUGUSTA – Il gruppo donatori di sangue Fratres di Augusta ha compiuto 40 anni. Un evento onorato con la celebrazione di una santa messa nella chiesa del Cristo Re, in cui sabato scorso si sono ritrovate oltre duecento persone, tra soci e amici del sodalizio, nonostante la concomitanza televisiva della partita europea della nazionale di calcio.

Una lieta sorpresa ha accolto i partecipanti, giacché per l’occasione è stata allestita una corale composta da donatori Fratres, con tre mesi di prove alle spalle, e da alcuni componenti della corale “Euterpe”, sotto la sapiente direzione del maestro Rosy Messina (vedi foto all’interno).

Conclusa la liturgia presieduta da padre Maurizio Sierna, via agli interventi istituzionali e alla consegna dei diplomi di benemerenza Fratres ai donatori che hanno raggiunto le 35 e le 50 donazioni, nonché ai soci che non possono più donare per raggiunti limiti di età (70 anni).

In rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha porto un saluto l’assessore alle politiche sociali Biagio Tribulato. Quindi si sono susseguite le allocuzioni dei vertici del mondo Fratres, a cominciare dal presidente nazionale Vincenzo Manzo, tornato ad Augusta appena tre mesi dopo la sua prima visita al gruppo, poi la presidente regionale Liliana Di Pasquale, il presidente territoriale di Catania-Enna-Messina Angelo Salice, il presidente territoriale di Siracusa Filippo Seminara.

È toccato al presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia ricordare le figure determinanti per la costituzione dell’importante gruppo in città, nel 1984 contestualmente alla fraternita di Misericordia, quali i compianti Gianfranco Gasperini (comandante dei piloti del porto di Augusta e presidente del locale Kiwanis club) e la moglie Livia; i benefattori che ne hanno consentito la crescita, come la signora Filomena Palagiano, vedova di Sebastiano Saluta venuta a mancare tre anni fa, la quale donò i locali di via Gramsci che attualmente ospitano i volontari e le attrezzature; il medico Antonino Zagami, anch’egli fondatore e primo responsabile sanitario della Fratres (presente la moglie al 40°), la cui eredità è stata raccolta negli ultimi vent’anni da Salvatore Di Fazio, quale responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”.

Dopo aver ringraziato i vertici Fratres per la presenza e il supporto, gli artefici della riuscita dell’evento celebrativo, Nicosia ha espresso un commosso plauso “ai donatori per lo spirito altruista che hanno dimostrato in questi anni, per le persone che sono riusciti a salvare, per il sistema trasfusionale che abbiamo messo in piedi, che ci consente addirittura di fare da compensazione ad altre province siciliane“.

La Fratres di Augusta, come è stato ricordato, ha fatto registrare nello scorso anno complessivamente 2.045 donazioni, dato record per la città.

Nicosia, a nome del gruppo che presiede, ha quindi chiuso l’intervento citando e parafrasando un celebre brano di De Gregori: “Noi della Fratres saremo sempre dalla stessa parte, quella di chi ha bisogno“.