Primo piano Augusta, Coronavirus, deceduta donna solarinese nel Covid center del “Muscatello” di

AUGUSTA – È deceduta stamani una donna solarinese ricoverata nel reparto Covid dell’ospedale “Muscatello” di Augusta. Era risultata positiva al tampone pochi giorni fa. La donna era uno degli undici ricoverati (di cui due augustani), a ieri, nel Covid center per pazienti non gravi allestito al primo piano del vecchio padiglione (nella foto di repertorio in copertina).

La notizia del decesso viene resa nota dal sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo. “Ci stringiamo al dolore della famiglia – scrive in una nota – e, unitamente all’Asp territoriale competente, stiamo accelerando i tempi per l’effettuazione dei tamponi ai familiari conviventi, i quali sono già da diversi giorni in quarantena. Oggi più di ieri, chiediamo a tutti il massimo rispetto delle regole a tutela della salute propria e altrui“.