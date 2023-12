Primo piano Augusta, costituito comitato di Sud chiama Nord: De Luca arruola “Augusta vera” di

AUGUSTA – Nasce un comitato comunale di “Sud chiama Nord”, il partito autonomista e meridionalista fondato da Cateno De Luca, deputato regionale e attuale sindaco di Taormina dopo l’esperienza alla guida della città di Messina.

Lo rende noto l’associazione “Augusta vera”, presieduta dall’augustano Aldo Raina (nella foto di repertorio in copertina), annunciando di essere “ufficialmente federata al partito“.

De Luca sta infatti riorganizzando il partito in vista delle prossime elezioni europee, dopo l’esordio sulle schede elettorali in occasione delle Politiche e delle Regionali del 25 settembre di un anno fa. Allora, nel collegio provinciale per l’Ars, schierò tra i cinque candidati l’augustano Marco Bertoni.

“Sud chiama Nord”, forte in provincia dell’adesione del vicesindaco di Siracusa ed ex assessore regionale, Edy Bandiera, riparte dal nuovo tesseramento e appunto dai comitati locali, promossi anche da sodalizi politico-culturali esistenti.

“L’associazione federata – riferisce Aldo Raina in merito ad “Augusta vera” – assume la qualifica di comitato comunale di “Sud chiama Nord”, come previsto dal regolamento statutario e dallo statuto fino alla permanenza del sodalizio associativo”.

“L’associazione, nell’ambito territoriale di sua competenza, mediante i propri organi statutari, si occuperà di curare i rapporti con gli iscritti al movimento – precisa – e promuoverne le attività di confronto su tematiche a carattere locale, regionale e nazionale di tesseramento, nonché favorirne la diffusione tramite una campagna di tesseramento sul territorio“.

Non solo elezioni europee tra gli obiettivi dei nuovi seguaci di Cateno De Luca. “Il movimento getta così le basi in vista delle elezioni amministrative – conclude Raina – che si terranno ad Augusta nel 2025, con l’intenzione di presentare una o più liste al consiglio comunale e a sostegno di un candidato sindaco“.