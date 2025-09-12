Eventi Augusta, torna la pedalata serale “Bici sotto le stelle”: percorso anche sulla nuova ciclabile di

AUGUSTA – Al via sabato prossimo, 13 settembre, la terza edizione di “Bici sotto le stelle”. La manifestazione è organizzata da Seby Piazza in collaborazione con l’Asd Xifonia Bike, la società di cicloescursionismo che presiede, ed è inserita all’interno del programma “Augusta d’estate” patrocinato dal Comune.

La partenza è prevista alle ore 19 da piazza Duomo, pochi minuti prima del tramonto. Il percorso è lungo 6 km, si snoderà lungo il centro storico, con un’andatura lenta regolata dalle pattuglie della Polizia locale, e raggiungerà il lungomare Rossini per ammirare il crepuscolo dall’ex salina Regina.

Successivamente, percorrendo via Aldo Moro verso piazza Unità d’Italia, i partecipanti si immetteranno nella nuova pista ciclabile da via Di Vittorio a via Dogali (circa 1 km) per tornare nell’Isola attraverso via Lavaggi e via Capitaneria, fino alla conclusione in piazza Duomo.

“Non è necessaria alcuna iscrizione – riferisce Seby Piazza – a tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt ricordo, offerta dal Comune di Augusta. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Giuseppe Carrabino per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi tre anni per realizzare questo evento“.

(Nella foto di repertorio in copertina: partenza della prima edizione)