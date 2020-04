Eventi Augusta, disinfestazione insetti alati, rinvio di una settimana. Avviata derattizzazione di

AUGUSTA – Condizioni meteorologiche “incerte“, come motiva il sindaco Cettina Di Pietro, hanno determinato il rinvio di una settimana per la programmata disinfestazione contro gli insetti alati, accaduto un mese fa anche con le operazioni di sanificazione delle strade urbane, poi protratte fino ai primi giorni di aprile.

Dunque, per questa disinfestazione primaverile, lunedì 27 aprile toccherà ad Augusta Isola, martedì 28 alla Borgata e alle cosiddette zone esterne (Agnone Bagni e altre località), mercoledì 29 al Monte e a Brucoli. Le operazioni di disinfestazione avranno luogo dalle ore 20 alle 5 dell’indomani mattina. Viene raccomandato in questo lasso di tempo di prestare attenzione: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare alimenti e bevande fuori casa, fare attenzioni agli animali domestici.

Intanto l’assessore all’Ecologia, Omar Pennisi ha comunicato oggi l’avvio di “un’intensa attività di derattizzazione del territorio comunale che terminerà la prossima settimana“.

