Augusta, la Global Sumud Flotilla (ri)parte oggi dal golfo Xifonio: 63 barche verso Gaza

AUGUSTA – È prevista nel primo pomeriggio di questa domenica 26 aprile, dal porticciolo privato “Porto Xiphonio Augusta”, sul golfo Xifonio, la partenza della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Il convoglio, composto da 63 imbarcazioni dei convogli italiano e spagnolo, punta a raggiungere la Striscia con l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori di rompere il blocco navale israeliano e consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Augusta torna così a svolgere un ruolo di base operativo-logistica per una missione diretta a Gaza, dopo essere stata già uno degli snodi della precedente spedizione salpata il 13 settembre 2025, quando alla missione prese parte anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Quella missione, come noto, fu poi intercettata dalle autorità israeliane prima di raggiungere la destinazione.

Nelle ultime settimane il porticciolo privato sul golfo Xifonio ha ospitato un continuo viavai di alcune centinaia di attivisti, volontari e mezzi impegnati nel carico di beni di prima necessità destinati alla popolazione di Gaza.

Una folta rappresentanza ha inoltre partecipato, lo scorso 22 aprile, alla cerimonia civile e religiosa tenutasi alla nuova darsena al cospetto del relitto del naufragio di migranti del 18 aprile 2015, per poi raggiungere la piazza Duomo e tenere un sit-in.

La Global Sumud Flotilla viene descritta dagli stessi promotori come la più ampia mobilitazione civile via mare mai organizzata verso Gaza, superiore per numeri a quella dello scorso anno, sostenuta da reti civili e umanitarie internazionali. Si muove lungo una linea dichiaratamente non armata e non governativa, con l’obiettivo di forzare simbolicamente e materialmente il blocco marittimo verso la Striscia e aprire un corridoio umanitario via mare. La partenza da Augusta è attesa nelle prossime ore.