Primo piano Augusta, effetti appello autonomista: Triberio scettico, Tribulato risponde presente di

AUGUSTA – Trova le prime sponde in consiglio comunale, oltre che in giunta, l’appello del consigliere-assessore Peppe Montalto, esponente di un’area centrista che nei giorni scorsi si è intestata l’invito “ai meridionalisti della città, a chi crede nelle potenzialità di una forza politica autonomista“. Se il consigliere Pd, Giancarlo Triberio ne ha subito letto una “sofferenza” nei confronti di una “amministrazione a guida Fratelli d’Italia“, oggi risponde presente all’appello autonomista l’altro consigliere-assessore Biagio Tribulato, a nome della lista civica “Attiva mente” e pertanto della collega in aula Margaret Amara.

“Accogliamo e guardiamo di buon grado la proposta che lancia l’assessore Montalto – si legge in una nota diramata stamani da Tribulato e sottoscritta da “i consiglieri comunali di Attiva mente” – ovvero quella di concretizzare un’area che accomuni tutti i moderati che si identificano in uno spirito autonomista della politica locale. Riteniamo fondamentale poter dare un contributo ancora maggiore all’amministrazione che sosteniamo e rappresentiamo orgogliosamente in Giunta ed in Consiglio comunale, che detenga quella connotazione progressista capace di mettere in campo sinergie necessarie ad un florido sviluppo sociale e culturale della nostra città“.

“La realtà territoriale di “Attiva mente” – precisa nella nota il consigliere-assessore – per il peso specifico che da anni rappresenta in città mantenendo un alto profilo moderato, ritiene dunque opportuno che possa esser pronta a creare una salda cooperazione partitica di alta caratura autonomista ispirata ad una azione costante incentrata sulla difesa della libertà, sulla centralità della persona, sulla vita e sulla promozione della coesione sociale, esaltando democrazia, partecipazione, sussidiarietà, solidarietà, pari opportunità, tolleranza e legalità“.

Dopo l’appello dell’assessore Montalto condiviso nel medesimo comunicato dai vertici locale e provinciale dell’Mpa, il consigliere comunale del Partito democratico, Giancarlo Triberio aveva invece espresso scetticismo sulla compatibilità di un progetto dei “moderati” con l’amministrazione Di Mare.

“Evidenzia, per chi ha lo scopo di perseguire politiche moderate, una sofferenza – aveva rilevato il consigliere d’opposizione in una nota stampa – a subire marginalità di azione ed indirizzo politico nei confronti di un’amministrazione a guida Fratelli d’Italia, che opera sempre più con posizione inconciliabili a politiche rivolte al sociale, al benessere collettivo e popolare. La costruzione di un dialogo di un campo dei moderati è auspicabile e percorribile attraverso solo la costruzione di un campo alternativo al di fuori dei cerchi magici e di uno schiacciamento alla attuale destra parlamentare che vuole “comandare” la città“.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Giancarlo Triberio e Biagio Tribulato)