Primo piano Moscerine film festival, doppio premio per il corto augustano di Lorenzo Daniele e “Costa” di

AUGUSTA – Triplo riconoscimento nazionale in pochi giorni per i progetti cinematografici nati ad Augusta sotto la regia di Lorenzo Daniele e in collaborazione con il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”. A spiccare, per prestigio e rilevanza nel panorama della cinematografia educativa per l’infanzia, è il doppio successo ottenuto a Roma dal cortometraggio Il fiume e Nina nell’ambito della quinta edizione del Moscerine film festival, manifestazione nazionale dedicata al cinema realizzato da bambini e ragazzi, ospitata dal 6 al 9 maggio in un cinema della capitale.

Il cortometraggio si è aggiudicato ben due riconoscimenti: il premio “Lanterna magica” e il premio per il miglior cortometraggio nella sezione Scuole. Un doppio attestato che valorizza il lavoro creativo sviluppato nell’ambito del progetto “Frames on the past”, promosso dalla scuola augustana diretta da Valentina Lombardo e sostenuto dal Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola (Piano Cips), iniziativa del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Particolarmente significativa la motivazione del premio “Lanterna Magica”, consegnato dai produttori Roberto Baratta e Maria Fares, quest’ultima anche presidente di giuria: “Una piacevole lezione di storia ed ecologia realizzata con la tecnica del decoupage in cui con semplicità, padronanza e fantasia i bambini ci insegnano e ci invitano a rispettare la natura. L’uso di una tecnica tradizionale in un periodo in cui le nuove tecnologie hanno il sopravvento nel linguaggio cinematografico e visivo in generale, rende questa deliziosa opera un piccolo gioiello di calore e freschezza”.

Di forte spessore anche la motivazione del premio come miglior cortometraggio sezione Scuole: “Con un lavoro visivo ricco e curato, questo cortometraggio costruisce un mondo delicato, fatto di disegni, materia e immaginazione. Fili di lana, granelli di sale e segni animati si intrecciano dando vita a un universo vivo e sorprendente. La storia della ninfa Nina ci riporta a un legame profondo con la natura, raccontando con sensibilità il fragile equilibrio tra ciò che l’uomo trasforma e ciò che ancora resiste. È uno sguardo poetico che invita ad ascoltare, con occhi e cuore di bambino, quel richiamo sottile che spesso dimentichiamo, ma che non smette mai di esistere”.

Un riconoscimento che conferma il valore di un percorso laboratoriale che ha saputo coniugare educazione all’immagine, memoria storica e sensibilità ambientale attraverso il linguaggio cinematografico. Il regista augustano Lorenzo Daniele ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto: “Un ringraziamento a tutti gli esperti esterni che hanno collaborato al progetto e ai docenti interni che hanno seguito i lavori. In particolare un grazie ad Alessandra Cilio che ha scritto la sceneggiatura e Mauro Italia che ha curato la parte tecnica”.

Il mese di maggio si è chiuso poi con un terzo riconoscimento nazionale, questa volta a Milano, dove il cortometraggio Quel giorno del 13 maggio, anch’esso realizzato nell’ambito del progetto “Frames on the past”, ha conquistato il premio del pubblico al Balóss Milan junior film festival, rassegna internazionale dedicata al cinema realizzato da bambini e ragazzi, andata in scena dal 7 al 10 maggio tra il Museo interattivo del cinema e il Teatro del Buratto.

Per l’occasione è stato lo stesso Lorenzo Daniele a ritirare il premio, assegnato sulla base delle preferenze espresse dal pubblico. Un ulteriore attestato che rafforza il percorso avviato dall’istituto comprensivo “Costa” di Augusta, capace di portare produzioni scolastiche del territorio su palcoscenici nazionali di rilievo, con risultati che premiano la qualità artistica e progettuale del lavoro svolto.