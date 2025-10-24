Primo piano Augusta, evento provinciale Rotary al “Costa” per il World polio day di

AUGUSTA – Mattinata di sensibilizzazione e impegno civico al 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta, dove si è svolto l’evento provinciale per la Giornata mondiale della polio, organizzato da tutti i Rotary club della provincia di Siracusa nell’ambito della campagna internazionale “End polio now”. L’iniziativa, rivolta ai giovanissimi studenti, ha visto la presenza del governatore del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta, Sergio Malizia, giunto in città da Palermo già ieri per avviare le annuali visite amministrative ai club service della cosiddetta area Aretusea.

A portare i saluti della dirigente scolastica Valentina Lombardo, impegnata fuori sede, è stata la vicaria e docente Valentina Catalano, quindi il presidente dello storico Rotary club Augusta, Fabrizio Romano, ha aperto l’incontro, moderato dal co-prefetto di club Adriana Fazio, ricordando il valore educativo delle iniziative rotariane nelle scuole.

Presenti diversi dirigenti distrettuali rotariani e rappresentanti, oltre che del club ospitante, dei Rotary club Lentini, Megara Augusta, Siracusa, Siracusa Ortigia, Siracusa Monti Climiti, Palazzolo Acreide, Noto e Pachino.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Lorenzo Spina, direttore del distretto sanitario di Augusta, che si è rivolto ai ragazzi sottolineando che “la vaccinazione è un atto d’amore”, e Francesco Daina, presidente della commissione “Polio plus” del distretto rotariano, che ha ricordato come “non esiste una cura contro la poliomielite, ma esiste il vaccino”, evidenziando la riduzione del 99 per cento dei casi nel mondo grazie all’impegno ultratrentennale del Rotary International e dei partner istituzionali e privati.

Il governatore Malizia ha concluso l’incontro definendo gli alunni, che hanno partecipato con interesse, “i nostri ambasciatori della lotta contro la polio”. Gli stessi alunni hanno chiuso la mattinata scandendo in coro il motto “End polio now”, a sostegno dell’impegno globale per un mondo libero dalla poliomielite.