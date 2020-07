Primo piano Augusta, esami di maturità, al “Ruiz” sono 40 i centisti e undici conquistano la lode di

AUGUSTA – Possono finalmente gioire per la conseguita maturità gli studenti delle scuole superiori augustane, alla conclusione di un ultimo anno segnato dalla pandemia di Covid-19, dalla conseguente didattica a distanza e da un esame finale sostenuto tra mascherine, gel igienizzante e distanziamento interpersonale.

Ci viene comunicato dall’Istituto superiore “Arangio Ruiz” che il bilancio dei propri 201 maturandi vede 40 studenti diplomati con il massimo dei voti di 100/100 e di questi ben undici con lode. Gli studenti hanno completato un percorso tra i seguenti indirizzi di studio: Liceo delle Scienze applicate, Istituto tecnico settore Economico e Istituto tecnico settore Tecnologico diurno e serale.

Ecco i nomi delle eccellenze da 100 e lode del “Ruiz”: per il Liceo delle Scienze applicate, Luca Amato, Alice Di Domenico, Giulia Ficicchia e Rebecca Giuliano (5ªAL), Gabriele Baudo, Roberta Di Bartolo e Antonio Zammitti (5ªCL), Ranno Martina (5ªBL), Alessandro Silvestro (5ªDL); Giovanni Cristina (5ªAI del settore Tecnologico indirizzo Informatica) e Giulia Giangrande (5ªBT settore Economico indirizzo Turismo).

Quindi l’elenco degli altri studenti “centisti“, che cioè hanno riportato la votazione di 100/100: Giulia Ranno e Benedetta Scarnato (5ªAT settore Economico Turismo); Sabrina Catania, Barbara Cipriani, Stefania Iacopetta (5ªBT settore Economico Turismo); Selena Canonico, Morena Fortuna, Morena Maggio (5ªCT settore Economico Turismo); Simone Agrò, Yuri Russo, Nicolò Scala e Giuseppe Tringali (5ªAF settore Economico Amministrazione Finanza e Marketing); Anna Di Franco e Mariasole Gaudioso (5ªAL Liceo Scienze applicate); Carmelo Amara e Alessia Ucciardo (5ªBL Liceo Scienze applicate); Giovanni Maiorca e Elena Monticchio (5ªCL Liceo Scienze applicate); Fernando Coppola, Chiara Riera, Simone Roggio (5ªDL Liceo Scienze applicate); Samuel Bruno, Stefano Piccione e Andrea Tringali (5ªAI settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni); Samuele Lo Giudice, Mirco Sicari, Dario Varzi, Sebastiano Lo Giudice (5ªAE settore Tecnologico Elettronica ed Elettrotecnica); Ines Cutrupia (5ªAS settore Tecnologico Serale Elettronica ed Elettrotecnica).

“Numeri importanti – si legge in una nota del “Ruiz” – che testimoniano la qualità di un Istituto che mette al centro lo studio e le peculiarità di ogni singolo studente rafforzandole, anche in questo anno diverso e indimenticabile“.

Particolare soddisfazione ha espresso la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina: “L’esito finale di questi esami mi inorgoglisce, soprattutto in un particolare momento storico come quello che stiamo vivendo. Ci siamo adoperati per creare tutte le condizioni affinché gli alunni potessero fare il meglio possibile, sia mettendo a disposizione di alcuni ragazzi dispositivi e giga affinché tutti potessero avere le stesse possibilità di partecipare alla Dad (Didattica a distanza, ndr), sia facendo sentire loro continuamente la nostra presenza seppur virtuale. Auguro a tutti i diplomati del Ruiz un grosso in bocca al lupo per le scelte future“.