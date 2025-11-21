Primo piano Augusta, il Comune mette a bando tre nuove concessioni balneari all’Acquasanta di

AUGUSTA – Due atti amministrativi pubblicati oggi in concomitanza, il bando per nuove concessioni demaniali marittime e l’atto di indirizzo sulla programmazione in particolare delle aree pubbliche, rappresentano il primo tassello significativo nella ridefinizione della fruibilità del litorale augustano dopo l’adozione del Pudm (Piano di utilizzo del demanio marittimo).

Il Sesto settore del Comune ha infatti dato il via alla procedura, con bando pubblico, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su tre lotti di costa libera in contrada Monte Amara, località Acquasanta (vedi foto di repertorio in copertina), per una superficie complessiva di circa 5.500 metri quadri e per una durata massima di sei anni, fino al 31 dicembre 2030.

Il bando è stato adottato ai sensi del decreto dell’Assessorato regionale Territorio e ambiente del 19 febbraio 2025 sulle nuove modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime e risulta coerente con il Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm), già adottato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2023 e tuttora in fase di approvazione definitiva.

I tre lotti disponibili rientrano nella “Area C – Scogliera da Gisira a faro S. Croce”, tutti in località Acquasanta, previsti nel Pudm con destinazione “aree attrezzate alla balneazione“. Si tratta di due aree libere (denominate “Acquasanta 1” per 2.500 metri quadri e “Acquasanta 3” per 1.000 metri quadri) e di un’area tornata nella disponibilità pubblica (“Acquasanta 2” per 3.000 metri quadri) “per effetto di concessione demaniale decaduta”, come si apprende dal bando (vedi immagine all’interno).

Immagine sui 3 lotti in concessione allegata al bando

Le concessioni riguardano attività turistico-ricreative e sportive, con aggiudicazione tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entro il termine di 30 giorni da oggi, gli operatori potranno presentare progetti anche con piano economico-finanziario fino a venti anni, pur restando la durata concessoria limitata a sei anni. Il canone totale ipotetico, “con adeguamento al minimo“, riportato nel bando fissa la somma a 6.029 euro l’anno per il lotto “Acquasanta 1”, 6.883 euro l’anno per “Acquasanta 2”, 2.732 euro l’anno per “Acquasanta 3”, oltre alle polizze fideiussorie.

La pubblicazione del bando coincide con un altro atto rilevante. Sempre oggi, 21 novembre, la Giunta municipale ha approvato una delibera di indirizzo politico-amministrativo “per la ricognizione, la programmazione e l’individuazione delle aree demaniali marittime da destinare alla fruizione pubblica e per la gestione delle concessioni relative alle attività turistico-ricreative e sportive“, recependo così il summenzionato decreto assessoriale regionale che ha dato esecuzione alle norme nazionali (tra cui la proroga delle concessioni in essere al 15 novembre 2024 fino al 30 settembre 2027) e ha stabilito come devono essere predisposti i bandi comunali per il rilascio delle concessioni.

La delibera dà il via alla “ricognizione tecnica e catastale delle aree demaniali marittime, mediante mappatura cartografica e sopralluoghi” e fissa criteri e priorità per mantenere libera da concessioni una quota significativa del litorale, come previsto dal Pudm e dalla normativa regionale.

In particolare, l’atto di indirizzo prevede “una quota minima non inferiore al 50% del fronte mare complessivo libera da concessioni” e di istituire una “riserva comunale di aree per la fruizione pubblica”, “individuando per ciascun ambito costiero almeno due e fino a sei lotti (o altro numero congruo risultante dalla ricognizione) da destinare prioritariamente a servizi e attrezzature comunali compatibili con il Pudm (es. passerelle e pedane amovibili, servizi igienici e docce, postazioni di salvataggio, punti informativi, aree attrezzate per l’inclusione), con gestione diretta o tramite enti/organismi del terzo settore, nel rispetto della libera fruizione e degli standard di decoro e sicurezza“.

Inoltre, l’atto di indirizzo prevede, per la prima volta, di “coordinare la presente programmazione con gli interventi relativi alla depurazione e al miglioramento della qualità delle acque di balneazione (qui l’articolo sulla gara d’appalto per il depuratore di Augusta, ndr), al fine di assicurare l’effettiva fruibilità dei tratti costieri destinati al pubblico e la loro progressiva valorizzazione paesaggistica“.