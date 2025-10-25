Primo piano Depuratore di Augusta, in pubblicazione la gara d’appalto da 50,7 milioni di euro di

AUGUSTA – È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, in questi giorni, la gara d’appalto per la realizzazione degli interventi cosiddetti funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta, cioè per affidare le opere necessarie all’attesa depurazione dei reflui civili. La scheda di gara sarà disponibile nei prossimi giorni sul portale Sogesid, la società in house del ministero dell’Ambiente che, nella fattispecie, opera per conto della Struttura del commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo (nella foto di repertorio in copertina).

Secondo quanto riportato dal portale specializzato de Il Sole 24 Ore, l’appalto va in gara per un importo di 50 milioni 699mila 462 euro e riguarda la realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue urbane e il collettamento fognario per gli agglomerati Augusta-Brucoli (primo stralcio) e Augusta-Agnone (secondo stralcio). Le offerte dovranno essere formalizzate entro il 21 novembre 2025.

Il bando dà seguito al percorso progettuale ormai concluso dalla Struttura commissariale, che prevede non solo il ripristino funzionale dell’opera incompleta a suo tempo costruita a Punta Cugno, ma anche l’adeguamento dell’intera rete fognaria comunale. Il progetto ha recentemente trovato copertura finanziaria totale e rientra tra quelli finalizzati al superamento dell’infrazione comunitaria per la quale l’Italia deve pagare sanzioni da circa dieci anni.

Per darne comunicazione alla cittadinanza, è stata indetta dal vertice dell’amministrazione, congiuntamente al commissario unico nazionale, una conferenza stampa da tenersi a palazzo di città questo sabato.