Eventi Augusta, fontana del milite ignoto ‘adottata’ dalla Misericordia tornerà a nuova vita il 22 dicembre di

AUGUSTA – Si terrà la mattina di martedì 22 dicembre alle ore 9, l’inaugurazione della riqualificata area del monumento ai Caduti, con l’accensione della fontana ornamentale, a distanza di sette anni dall’ultimo tentativo. I ritrovati getti d’acqua verticali, che saranno illuminati nelle ore serali da fari tricolori, sono stati apprezzati nelle ultime settimane di occasionali prove tecniche (vedi foto di copertina).

L’intera area monumentale, comunemente nota come “del milite ignoto”, è stata adottata dalla fraternita di Misericordia, di cui è governatore Marco Arezzi. Era già previsto l’evento inaugurale, alla presenza di autorità civili e militari, per la mattina della scorsa domenica, poi l’allerta meteo “gialla” ha suggerito all’amministrazione il rinvio.

“L’Amministrazione è grata per questo servizio di volontariato, che ha permesso la restituzione di uno dei monumenti particolarmente cari alla cittadinanza“, dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare alla vigilia dell’inaugurazione.

Domattina contestualmente la Marina militare celebrerà la donazione al Comune di una seconda ancora, già collocata a fianco del monumento ai Caduti, con le stesse modalità con cui aveva provveduto per l’aiuola all’ingresso della città adottata da Unionports e inaugurata lo scorso sabato pomeriggio.

“La donazione dell’ancora, se da un lato arricchisce la valenza simbolica del monumento, dall’altra riafferma il rapporto consolidato tra le istituzioni civiche e militari, che da sempre hanno cooperato, nel rispetto dei specifici ruoli e competenze, nell’interesse della Città – aggiunge il sindaco Di Mare – Ringraziamo pertanto il c.a. Andrea Cottini per questa sensibilità nei confronti della Città, che mira a rinsaldare i rapporti. Oggi più che mai, Augusta non può fare a meno della Marina, che considera un interlocutore indispensabile per progettare il futuro“.