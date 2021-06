Primo piano Augusta, Geo Barents, sbarcano i 410 migranti al porto. Un trasferimento urgente al “Muscatello” di

AUGUSTA – Il personale sanitario dell’Asp di Siracusa esegue dalla giornata di venerdì tamponi rapidi anti-Covid per i 410 migranti che sono stati soccorsi al largo della Libia dalla nave Geo Barents della ong internazionale Medici senza frontiere. La nave battente bandiera norvegese è arrivata giovedì pomeriggio al porto commerciale di Augusta, dopo 7 giorni dal primo soccorso in attesa di assegnazione di un Pos (“Place of safety”, o porto sicuro) da parte delle autorità italiane.

Le procedure di sbarco sono iniziate ieri mattina, con test antigenici e successivi trasferimenti, che dovrebbero concludersi questo sabato. I minori non accompagnati vengono trasferiti con bus ai centri d’accoglienza, mentre gli adulti vengono trasferiti a bordo della nave-quarantena Aurelia, in rada dallo scorso 13 maggio. Secondo quanto riferito dalla ong Medici senza frontiere, a bordo c’erano, primi a sbarcare, una donna incinta e 91 minori non accompagnati, 21 dei quali tra i 13 e i 15 anni.

Ieri, come è stato reso noto dall’Ansa, un migrante ha avuto necessità di cure ospedaliere, venendo trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” per una “presunta polmonite“.

(Nella foto di copertina: visite del personale sanitario ai migranti a bordo della Geo Barents)