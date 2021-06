Primo piano Catania-Siracusa, detriti nella galleria San Fratello: tratto fra Lentini e Augusta chiuso al traffico di

AUGUSTA – [Aggiornamento delle ore 17,30 da Anas: galleria San Fratello riaperta al traffico]

Detriti, presumibilmente materiale lavico, perduti da un autocarro in transito sul manto stradale dell’autostrada Catania-Siracusa, direzione sud, in particolare nella galleria San Fratello, confine territoriale tra i comuni di Augusta e Melilli. È successo stamani intorno alle 7 e, alle ore 14, si attende ancora il personale che possa rimettere in sicurezza il tratto.

Tra Lentini e Augusta si sono registrate lunghe code, avendo inizialmente il personale Anas ridotto alla corsia di emergenza la viabilità della galleria in direzione del capoluogo aretuseo (vedi foto di copertina, ndr). Il tratto è stato quindi interdetto al traffico veicolare con obbligo di uscita allo svincolo di Lentini, per un percorso alternativo.

Sul posto, insieme al personale Anas, pattuglie della Polstrada di Siracusa e i vigili del fuoco. Subito dopo la perdita del materiale dall’autocarro, un’autovettura Peugeot ha subito alcuni danni causati dai detriti ma per fortuna senza conseguenze per il conducente.