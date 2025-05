Primo piano Museo dello sbarco in Sicilia diventa set di un corto realizzato da studenti di Augusta di

AUGUSTA – Il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943, ospitato all’interno del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, in questi giorni si trasforma in set cinematografico per il cortometraggio

dal titolo Quel giorno del 13 maggio, realizzato dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta.

Rientra nell’ambito del progetto “Frames on the past”, sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione generale cinema e audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito all’interno del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola.

Il progetto, coordinato dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo e sotto il tutoraggio della

docente Angela Furnari, vede come responsabile scientifico il regista augustano Lorenzo Daniele, affiancato dagli esperti formatori Mauro Italia, Giulia Iannello e Mauro Maugeri.

Il cortometraggio affronta, con linguaggio creativo e coinvolgente, il bombardamento di Augusta del

13 maggio 1943. La trama segue due studenti di oggi che, a causa di un misterioso cortocircuito

spazio-temporale, si ritrovano catapultati nel pieno della Seconda guerra mondiale. Un racconto che

intreccia la memoria storica con le dinamiche emotive dell’adolescenza, offrendo uno spunto di

riflessione attuale attraverso il mezzo cinematografico.

Le riprese si svolgono in parte proprio all’interno del Museo dello Sbarco, che, con i suoi allestimenti immersivi e ricostruzioni scenografiche autentiche, offre un contesto straordinario per trasportare i giovani protagonisti, e lo spettatore, nel cuore del conflitto. Il Museo, diretto dall’architetto Salvino Maltese, ha concesso l’autorizzazione alla produzione grazie alla disponibilità della Città metropolitana di Catania, confermando il suo ruolo centrale nella divulgazione della storia contemporanea.

Il progetto ha preso avvio lo scorso dicembre, con una serie di incontri formativi condotti da esperti di

cinema, durante i quali gli studenti del “Costa” hanno appreso le basi della grammatica audiovisiva. Al percorso laboratoriale si sono affiancate attività didattiche come la visita al Museo del cinema di Catania, proiezioni scolastiche e in sale cinematografiche aperte a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo augustano.

“Attraverso il linguaggio del cinema – afferma il regista Lorenzo Daniele – i ragazzi hanno imparato a raccontare il passato e, al tempo stesso, a leggere meglio il presente. Una palestra di memoria e

consapevolezza. La location del Museo dello Sbarco li ha catapultati nella storia, offrendo loro un’esperienza immersiva unica e coinvolgente. Ancora una volta il cinema è uno strumento didattico

efficace. Quando si gira, si spengono i cellulari, si fa squadra e ci si confronta con un’attività tecnico-

creativa che non ha confronti”.

Le riprese continueranno nelle prossime settimane, tra gli ambienti scolastici e i luoghi simbolo della

memoria bellica siciliana. Il cortometraggio sarà presentato al pubblico entro l’imminente conclusione dell’anno scolastico.