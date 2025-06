Primo piano Augusta, “il carcere va a scuola” per il teatro di risocializzazione di

AUGUSTA – Una collaborazione tra l’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” e la Casa di reclusione di Brucoli ha dato vita a un’indimenticabile esperienza di teatro di risocializzazione all’interno del progetto “Il carcere va a scuola”. Studenti e detenuti hanno portato in scena “Non è vero… ma ci credo“, una commedia di Peppino De Filippo che celebra il teatro come potente strumento di crescita, inclusione e riflessione.

L’iniziativa, ormai una tradizione per il “Ruiz” dal 2010, ha visto la compagnia composita esibirsi in due spettacoli: mercoledì 4 giugno la commedia è stata rappresentata davanti a un pubblico di soli detenuti, venerdì 6 giugno è stata la volta in platea degli studenti della scuola. Ospite d’onore il noto attore Giuseppe Sartori, interprete protagonista dell’Edipo a Colono in scena al Teatro greco di Siracusa fino al 28 giugno. Ha partecipato l’assessore comunale alla cultura Pino Carrabino.

La commedia di Peppino De Filippo, ricca di colpi di scena esilaranti, narra la bizzarra storia di Gervasio Savastano, un imprenditore ossessionato dalla iettatura. Le sue fobie lo spingono al ridicolo, arrivando a licenziare il suo dipendente Malvurio per pura superstizione. Quello che sembra il preambolo di una tragedia si trasforma in una commedia esilarante con l’arrivo di Sammaria, un giovane in cerca di lavoro. Intelligente, gioviale e preparato, Sammaria attrae il commendatore Savastano non per le sue qualità, ma per la sua gobba.

“Questo esperimento didattico, un connubio tra educazione alla legalità e rieducazione alla socialità, continua, dopo quindici anni, a divertire, commuovere ed emozionare il pubblico come il primo giorno – si legge in una nota del “Ruiz” – Offre a tutti i partecipanti la possibilità di un viaggio culturale straordinario nella nostra migliore tradizione teatrale e, soprattutto, un viaggio nella conoscenza dell’uomo“.

Come reso noto dalla scuola di via Catania, il progetto ha visto in prima linea la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, la docente-regista Giusi Lisi, che ha guidato magistralmente studenti e detenuti, la collega Cettina Baffo, tutor scolastica del progetto, i docenti Daniela Lo Faro, Marco Cannarella e Lino Traina, che hanno completato la squadra del “Ruiz”, oltre ovviamente alla direzione e al personale della Casa di reclusione di Brucoli con la direttrice Angela Lantieri, l’educatrice Martina Cinque e gli agenti di Polizia penitenziaria.

Le studentesse-attrici del “Ruiz” sono state Alessia Scolla, Giorgia Di Vico, Nunzia Di Mare, Francesca Gianino, Ludovica Gibilterra, Lavinia Trigilio, Guendalina Zanti, i tecnici Gabriel Scrocca, Luigi Zullo, Alberto Catalano, il suggeritore Giuseppe Gianino. Mentre i detenuti che si sono sperimentati come attori o tecnici si chiamano Gennaro, Ciro, Salvatore, Francesco, Vincenzo, Antonio, Angelo Ivan, Simone, Andrea, Antonio, Luciano, Antonio.