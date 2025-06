Primo piano Campionati italiani di fisica, diplomanda del “Megara” premiata a Catania di

AUGUSTA – La studentessa del Liceo “Megara”, Elena Spinali (5ªBS) è stata insignita della medaglia d’oro alla cerimonia di premiazione per la gara di secondo livello (interprovinciale) della trentanovesima edizione dei campionati italiani di fisica, nei quali ha raggiunto la finale nazionale.

Nell’aula magna di Villa San Saverio, sede della Scuola superiore di Catania, lo scorso 3 giugno, l’augustana ha ricevuto la decorazione più prestigiosa perché si era classificata nella “fascia d’oro” nella gara catanese di secondo livello del 13 febbraio, qualificandosi pertanto alla fase nazionale svoltasi in aprile a Senigallia (Ancona), dove si è piazzata tra i migliori 100 concorrenti.

Elena Spinali è stata accompagnata a Catania dalle docenti Stefania Caramagno e Anna Lucia Daniele, rispettivamente referente del dipartimento di Matematica e Informatica e referente per la competizione dell’istituto augustano, dai genitori e dai fratelli Vincenzo e Pietro, anche questi ultimi studenti del “Megara” distintisi in gare matematiche, rispettivamente nella 5ªBS dell’anno scolastico 2022-2023 e nella attuale 2ªCS.

Hanno presenziato alla cerimonia le seguenti personalità accademiche dell’Università degli studi di Catania: il presidente della Scuola superiore prof. Daniele Malfitana da remoto, il direttore del dipartimento di Fisica e Astronomia prof. Stefano Romano, il direttore dei Laboratori nazionali per il Sud dell’Istituto nazionale di fisica nucleare prof. Santo Gammino, il responsabile del Piano lauree scientifiche prof. Alessandro Pluchino, il segretario della sezione di Catania dell’Associazione per l’insegnamento della fisica (Aif) prof. Carlo Russo, le organizzatrici dei campionati di fisica e responsabili rispettivamente per il “Polo Catania 1” e il “Polo Catania 2”, prof.ssa Maria Luisa Lizzio e prof.ssa Lina Lo Presti.

Il dirigente scolastico del “Megara”, Gianluca Rapisarda e l’intera comunità liceale rendono nota attraverso un comunicato la “autentica contentezza per la sfavillante medaglia conquistata dalla studentessa e le augurano una carriera universitaria altrettanto luminosa dopo il conseguimento del diploma di maturità“.