Primo piano Augusta, il generale di corpo d’armata Truglio in visita al comando compagnia di

AUGUSTA – Nella giornata di ieri, il generale di corpo d’armata Giovanni Truglio, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il comando provinciale di Siracusa e a seguire il comando della compagnia di Augusta.

Nel capoluogo aretuseo è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Barecchia, e ha incontrato gli ufficiali, i comandanti di stazione delle compagnie di Siracusa e di Noto, nonché del nucleo ispettorato del lavoro (Nil), della sezione tutela patrimonio culturale (Tpc) e della sezione di polizia giudiziaria (Pg) presso la Procura di Siracusa, oltre a una delegazione della rappresentanza dell’Arma in congedo.

Nell’occasione, il generale Truglio ha ricordato il fondamentale ruolo dei comandanti di stazione e l’importanza della sinergia tra i vari reparti dell’Arma, sia della linea territoriale che dell’organizzazione speciale.

Al termine della visita siracusana, l’alto ufficiale si è recato alla compagnia carabinieri di Augusta, comandata dal maggiore Stefano Santuccio. Nella caserma alla Borgata ha salutato i comandanti di stazione dipendenti dalla locale compagnia.

Ha altresì incontrato una rappresentanza delle organizzazioni speciali e di polizia militare dell’Arma dislocati nella provincia, tra cui lo squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia” di Sigonella, l’agenzia di sicurezza per la Marina militare di Augusta, la compagnia carabinieri per l’Aeronautica militare di Sigonella e la stazione carabinieri per la Marina militare di Augusta.