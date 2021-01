Primo piano Augusta, il Liceo “Megara” dedica a Sciascia il suo open day online. I premiati del concorso letterario di

AUGUSTA – Celebrato l’8 gennaio il principale evento annuale di promozione del Liceo “Megara”, diretto da Renato Santoro, che per questa edizione ha coniugato il secondo Open day online a un evento culturale, e segnatamente la celebrazione del centenario dalla nascita di Leonardo Sciascia (08 gennaio 1921-2021), intellettuale siciliano di spicco del Novecento.

La scelta di celebrare Sciascia si inserisce nel piano delle attività programmate dal dipartimento di Lettere del “Megara” e la commissione Orientamento ha deciso, quindi, di bandire come da tradizione un concorso letterario, per questa speciale occasione dal titolo “Leonardo Sciascia tra Sicilia e legalità” rivolto alle classi terze degli istituti comprensivi di Augusta, invitando gli alunni a scrivere un racconto ispirato alle opere dello scrittore siciliano.

La conduzione dell’evento trasmesso nel pomeriggio in diretta streaming sul sito web dell’istituto è stata affidata a un ex liceale, Gabriele Valenti, che ha introdotto le riflessioni del dirigente scolastico Renato Santoro, dei docenti e degli alunni rappresentanti d’Istituto presenti (Lorena Italia e Giulio Traina), nonché le esibizioni musicali (violino) dell’alunno Salvo Di Modica e quelle canore delle alunne Denise Piazza, Giada La Gioia e Sabrina Russo. L’alunno Luigi Pitari ha curato la parte tecnica dell’evento. La cultura è stata trasmessa attraverso i linguaggi dell’Arte, per sottolinearne la sua valenza, come possibilità di leggere in modo originale la realtà, come possibilità di elevazione dello spirito, come strumento di critica.

“Il Liceo “Megara” – si legge in una nota della scuola – ringrazia tutti gli alunni degli istituti comprensivi di Augusta che hanno partecipato e le docenti che li hanno accompagnati in questo percorso di crescita“.

Qui di seguito gli alunni dei comprensivi premiati con i “Megara awards“: per l’Istituto comprensivo “Principe di Napoli” è stata premiata l’alunna Sofia Romano autrice del racconto “Il coraggio…dalla paura”; per l’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” è stato premiato l’alunno Giulio De Luca autore del racconto “La mala”; per l’Istituto comprensivo “ Salvatore Todaro” è stata premiata l’alunna Beatrice Barba autrice del racconto “Alla fontana del Raffo”; per l’Istituto comprensivo “Domenico Costa” è stata premiata l’alunna Federica Lombardo autrice del racconto “Bar Speranza”.

Nella seconda parte dell’iniziativa online, i docenti hanno dialogato con studenti e famiglie, a cui sono state fornite informazioni sull’offerta formativa della scuola e sull’iscrizione. Il prossimo Open day online si terrà sabato 16 gennaio, quando i liceali incontreranno virtualmente gli studenti delle terze medie per interagire con loro. A tale iniziativa si aggiungono numerosi Infopoint, dove vi saranno a disposizione docenti dei diversi indirizzi per ogni ulteriore chiarimento e per i quali è possibile effettuare la prenotazione accedendo al sito web del Liceo “Megara”.