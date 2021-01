Primo piano Augusta, la dirigente scolastica del “Ruiz” Castorina alla guida anche del comprensivo di Melilli di

AUGUSTA – L’augustana Maria Concetta Castorina (nella foto di repertorio in copertina, ndr), dirigente scolastica dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, si è insediata alla guida anche dell’Istituto comprensivo “Rizzo” di Melilli. La nomina di dirigente reggente della scuola melillese risale allo scorso 14 dicembre, da parte del provveditore agli studi su delega del direttore generale dell’Ufficio scolastico competente, per ricoprire l’incarico lasciato libero dalla dirigente titolare Angela Fontana, nominata ispettore tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale.

Un doppio ruolo, su due comuni limitrofi e connessi dalla frazione Villasmundo, con il quale la dirigente intende valorizzare la sinergia tra due istituti e due territori. “Malgrado l’ulteriore carico di lavoro – ci riferisce la dirigente Castorina – mi aiuterà a far crescere sul nostro territorio una rete già esistente, con il “Ruiz”, mia scuola di provenienza, che è polo per la formazione dell’ambito territoriale e il comprensivo “Rizzo” che è la scuola polo d’ambito. Una rete territoriale che quindi si rafforza. C’è comunità d’intenti, cercheremo di sviluppare sotto il profilo educativo i rapporti tra le due scuole, anche al fine di promuovere la crescita del comprensivo di Melilli sui temi che mi sono cari: dimensione europea, sviluppo tecnologico e scientifico”.

Sono arrivate le congratulazioni alla neo reggente dal sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, dedicando in una nota parole d’elogio per l’offerta didattica proposta dall’Istituto “Arangio Ruiz” di Augusta, già tappa formativa di molti studenti della frazione di Villasmundo.

“L’Istituto, ai vertici della classifica Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli, può vantare il merito di rappresentare per la nostra realtà territoriale una comunità educativa d’eccellenza – fa sapere il sindaco Carta – che, nella sua attenta programmazione e progettazione di interventi educativi, ha mostrato di saper affiancare al compito di insegnare ad apprendere, quello dell’insegnare ad essere. Rivolgo pertanto i miei complimenti a tutto il personale educativo e, in particolare, alla dirigente scolastica, prof. Maria Concetta Castorina, che nel suo ruolo di coordinamento, promozione e valorizzazione di risorse ed alleanze tra studenti, famiglie e territorio, è sempre riuscita a far emergere la dimensione più autentica del fare scuola oggi. Sono davvero entusiasta di averla alla guida dell’Istituto comprensivo “G.E. Rizzo” e sono certo che svolgerà un ottimo lavoro”.

Il “Ruiz” è impegnato in questi mesi proprio nelle attività di orientamento scolastico, con diversi appuntamenti, “open day” virtuali, dedicati alla presentazione dell’offerta formativa agli alunni delle scuole di istruzione secondaria di primo grado del territorio e alle loro famiglie. Domani, martedì 12 gennaio, alle ore 15 su piattaforma Zoom si terrà l’iniziativa chiamata “Parla con noi“, un’attività online, già sperimentata con successo lo scorso 16 dicembre, dedicata agli studenti della terza media che potranno interagire direttamente con gli alunni del “Ruiz”.

Alle famiglie, sarà inoltre data la possibilità, fino a lunedì 25 gennaio, di ricorrere a uno sportello informativo individuale telefonico o online per ottenere ulteriori chiarimenti. Previsti poi ulteriori tre incontri di consulenza: venerdì 15, martedì 19 e venerdì 22 gennaio dalle ore 15 alle 18 in presenza, con possibilità di compilare la domanda di iscrizione online, e mini tour della scuola, previa prenotazione, con ingressi contingentati e su appuntamento nel rispetto della normativa anti-Covid.

“Per le prenotazioni – spiega la scuola attraverso una nota – occorre compilare un modulo google accedendo alla pagina dedicata dal banner “Orientamento in entrata” sul sito web o telefonare al numero 0931 991894 (quest’ultima opzione solo per i colloqui individuali telefonici o in presenza)“.