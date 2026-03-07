Primo piano Augusta verso le elezioni: Di Mare annuncia otto liste, il centrosinistra si ricompatta su Pancari di

AUGUSTA – Da oggi, sabato 7 marzo, si accende la sfida elettorale per la sindacatura di Augusta, che, nel giorno del patrocinio di San Domenico, vedrà opposti almeno due candidati con articolate coalizioni, tra liste civiche e i principali partiti dello scenario nazionale e regionale.

Stamani il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, nel comitato elettorale allestito alla Borgata, ha presentato dinanzi a candidati consiglieri, simpatizzanti e stampa il novero delle liste a sostegno della sua ricandidatura. Eletto da outsider civico nel 2020, Di Mare si ripresenta ora per il centrodestra con lo slogan “cinque+cinque”, lanciato nel precedente evento di coalizione del 19 ottobre scorso in un noto resort di Brucoli, alla presenza allora dell’influente sindaco di Melilli e deputato regionale Peppe Carta (Grande Sicilia), dell’amico deputato regionale Carlo Auteri (Dc, ex Fdi), nonché del sindaco di Siracusa, Francesco Italia (Azione).

Saranno otto le liste a sostegno del sindaco uscente. Alle liste dei partiti del centrodestra, segnatamente Fratelli d’Italia, a cui Di Mare ha aderito due anni e mezzo fa, Forza Italia e Grande Sicilia, si affiancano la civica “Insieme per Augusta”, a gestione Lega, e le civiche “Augusta 2020”, “Cinque + Cinque”, “Giuseppe Di Mare sindaco” e “Più Augusta”. Sono intervenuti i rispettivi rappresentanti locali, in ordine di scaletta: Corrado Amato (Fi), Marco Niciforo (Augusta 2020), Rosario Costa (Più Augusta), Alessandro Giangrande (Giuseppe Di Mare sindaco), Rosanna Firrincieli (Cinque + Cinque), Concetto Cannavà (Insieme per Augusta), Biagio Tribulato (Grande Sicilia), infine Rosario Sicari (Fdi).

Nel rilanciare la propria candidatura per il secondo mandato, all’esito dell’iniziativa attraverso i propri canali social, Di Mare ha affermato: “Ci sono impegni che nascono dalla testa, e altri che nascono dal cuore. Ricandidarmi significa continuare a scegliere, ogni giorno, la mia comunità“. Il primo cittadino ha definito l’incontro pubblico di stamani “una festa con tutti gli amici dei partiti e delle liste civiche che sostengono la mia ricandidatura a sindaco“.

“Come sempre eravate tantissimi, dalle prossime volte ci ospiteranno le piazze. Grazie a tutti, adesso avanti tutta“, ha concluso Di Mare in quello che rappresenta l’avvio pubblico della nuova campagna elettorale. Quando le liste saranno formalmente depositate, se ognuna fosse al completo con 24 nominativi, i candidati al consiglio comunale nelle otto liste dovrebbero pertanto essere complessivamente centonovantadue.

Sul fronte opposto, si è rafforzata proprio in queste ore la coalizione a sostegno del docente di lettere Salvo Pancari. La sua candidatura era stata presentata ufficialmente il 7 febbraio scorso in una sala privata del centro storico da Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), segnando inizialmente uno strappo con il Partito democratico.

Uno strappo ricucito nelle ultime ore con la nota stampa del segretario cittadino dem Fiorindo Passanisi, che ha annunciato l’adesione ufficiale al progetto politico della coalizione progressista: “Il Circolo del Partito democratico di Augusta aderisce al progetto politico e amministrativo del campo largo in vista delle prossime elezioni amministrative, a sostegno della candidatura a sindaco di Salvo Pancari“.

Nella stessa comunicazione si evidenzia che la scelta, arrivata a un mese dalla presentazione di Pancari, nasce “dopo un attento confronto con le segreterie regionali e provinciali del partito” e dalla volontà di contribuire a “un’alleanza ampia, responsabile e inclusiva“. Il segretario cittadino del Pd sottolinea inoltre che “la candidatura di Salvo Pancari rappresenta adesso, per noi, il punto di sintesi di un percorso politico e programmatico“, al fine di “unire forze politiche, civiche e competenze che condividono l’obiettivo di restituire ad Augusta una guida solida, credibile e orientata al futuro“.

Con la presentazione delle liste del sindaco uscente e il ricompattamento del cosiddetto Campo largo attorno a Pancari, la competizione per le imminenti elezioni amministrative di Augusta entra così nella sua fase più calda. Resterebbe ad oggi nell’agone, inoltre, l’aspirante candidato sindaco Concetto Cacciaguerra con la lista civica “Coraggio e libertà“.