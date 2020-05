Primo piano Augusta, incidente autonomo in moto sulla Sp 3. Coinvolti padre e figlio, necessario elisoccorso di

AUGUSTA – Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente stradale, presumibilmente autonomo, che questa domenica intorno alle 11 ha visto coinvolti padre e figlio a ridosso della Sp 3 Augusta-Villasmundo, sulla strada che la collega alla Sp 1 Augusta-Brucoli.

I due, non del luogo, viaggiavano in sella a un motociclo, quando a un certo punto il padre, alla guida, avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori dalla carreggiata.

Ad avere la peggio è stato proprio il genitore, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania. Sciolta la prognosi riservata nel pomeriggio, non è in pericolo di vita. Il figlio è stato trasferito in autoambulanza all’ospedale di Lentini per ferite non gravi.

Sul luogo dell’incidente stradale è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Augusta per effettuare i rilievi del caso, mentre i carabinieri della locale stazione hanno garantito la viabilità.

(Foto di copertina: repertorio)