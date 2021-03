Primo piano Augusta, incidente in scooter di viale Italia: coinvolto anche un pedone di

AUGUSTA – È stato coinvolto anche un pedone nell’incidente che, nel tardo pomeriggio di ieri in viale Italia, all’altezza dell’intersezione con via Matteotti, ha visto uno scooterista soccorso dai sanitari del 118.

Nonostante le due autoambulanze intervenute e il traffico veicolare a rilento per quasi un’ora lungo l’arteria stradale della Borgata potessero far temere il peggio, il bilancio è di un ferito non grave e in tal caso si tratta del pedone sessantenne.

Quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso del “Muscatello” a bordo del primo dei due automezzi del 118 sopraggiunti in viale Italia, per il sospetto di una costola incrinata. Lo scooterista diciottenne, salito a bordo dell’altra ambulanza per ricevere le cure mediche del caso, a seguito di accertamenti, pare ne sia uscito illeso.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, fino a ieri sera apparentemente autonomo, sono al lavoro gli agenti della polizia municipale.