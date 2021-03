Primo piano Augusta, incidente stradale in viale Italia: scooter a terra. Traffico a rilento di

AUGUSTA – Incidente stradale in viale Italia con uno scooter riverso sulla corsia in direzione nord. Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 18,30 di oggi all’altezza dell’intersezione con via Matteotti.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. È intervenuta un’ambulanza del 118, con i sanitari a prestare le prime cure al centauro.

Lunghe code di auto e pesanti rallentamenti sull’arteria stradale della Borgata, da viale Italia a via Lavaggi.

[Notizia in aggiornamento]