Primo piano Augusta, incidente tra auto e moto con ferito sulla statale 114 all’altezza di Castelluccio di

AUGUSTA – Incidente stradale con un ferito sulla strada statale 114, all’altezza di contrada Castelluccio. L’impatto si è verificato stamani intorno alle 9,30 tra un’autovettura e un motociclo, dinanzi all’area di servizio “Esso Costa Saracena” (precisamente al km 123,100).

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute. Per il motociclista si è reso necessario l’elisoccorso del “Cannizzaro” di Catania ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico veicolare, in direzione nord, ha subito rallentamenti per un paio d’ore. A seguito dell’intervento anche del personale Anas, per la gestione della viabilità, la normale circolazione risulta ripristinata da mezzogiorno.

(Foto di copertina: repertorio)