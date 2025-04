Primo piano Augusta, incidente tra auto e scooter in via Dessiè: coinvolti due minori di

AUGUSTA – Incidente stradale tra auto e scooter nell’Isola stamani, intorno alle ore 7,30, per fortuna senza gravi conseguenze.

Nell’intersezione tra via Adua e via Dessiè, una pattuglia della Polizia locale, destinata al servizio di vigilanza scolastico, alla vista del sinistro con due minori a terra è prontamente intervenuta.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti, al momento dell’impatto, lo scooter con in sella due minori augustani procedeva da via Adua in direzione viale Eroi Di Malta. Mentre l’autovettura Toyota Yaris, guidata da un residente augustano di origine straniera, percorreva via Dessiè in direzione sud-nord.

Il ragazzo alla guida dello scooter è stato trasportato a bordo di ambulanza del “118” all’ospedale di Lentini per una sospetta frattura, la passeggera invece è stata accompagnata all’ospedale “Muscatello” per gli accertamenti del caso. Il conducente dell’auto sarebbe rimasto illeso.

“Sono emerse presunte irregolarità in merito a entrambi i veicoli coinvolti, da una parte per la condotta di guida dall’altra per questioni tecniche relative al titolo di guida“, riferisce il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone.

L’incrocio particolarmente trafficato nelle prime ore della mattina, per la vicinanza di diversi plessi scolastici, ha poi reso necessario l’intervento di un’ulteriore pattuglia della Polizia locale, per regolare la viabilità e condurre le indagini del caso.