Primo piano Augusta, mozione Ecomac bocciata, la maggioranza replica e annuncia un nuovo testo di

AUGUSTA – Dopo la bocciatura in Consiglio comunale, al termine della seduta del 29 settembre, della così chiamata “Mozione sull’incendio Ecomac del 5 luglio 2025 e potenziali incidenti rilevanti in zona Aerca della provincia di Siracusa”, presentata dai quattro consiglieri d’opposizione appartenenti a Pd e M5s, arriva la replica politica della maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare. Attraverso una nota congiunta, i consiglieri Manuel Mangano (Grande Sicilia), Rosario Sicari (Fratelli d’Italia), Corrado Amato (Forza Italia), Marco Stella (Nuova Dc), Marco Niciforo (Augusta 2020), Peppe Tedesco (Gruppo misto) e il consigliere-assessore Salvo Serra (Lega), “in rappresentanza di tutti consiglieri comunali di maggioranza“, respingono “con fermezza le false e fuorvianti strumentalizzazioni dell’opposizione consiliare in merito alla vicenda Ecomac“.

La mozione dell’opposizione, illustrata dai proponenti e respinta dalla maggioranza (12 a 4), intendeva impegnare l’amministrazione, tra l’altro, per “la costituzione del Comune come parte civile nei confronti dell’Ecomac“, chiedendo dopo il voto in aula “al Sindaco e alla sua maggioranza di spiegare ai cittadini il loro dietrofront bocciando (…) nei fatti queste proposte concrete a tutela dei cittadini e dell’ambiente, nonostante le loro dichiarazioni pubbliche di condanna“.

La maggioranza replica ricordando come “il sindaco Di Mare, con a fianco tutti i suoi assessori, è stato il primo sindaco ad avere avuto il coraggio e la responsabilità politica ed istituzionale di denunciare formalmente quanto accaduto (qui l’articolo sulla querela annunciata dal sindaco, ndr), evidenziando e manifestando sin da subito la volontà di chiedere il risarcimento danni nell’interesse dei cittadini nell’ambito del procedimento penale che porterà naturalmente il Comune a costituirsi parte civile“. Una scelta definita “forte e immediata, assunta molto prima che l’opposizione pensasse di scrivere la propria mozione“.

Secondo i consiglieri di maggioranza, il testo presentato in aula “senza alcuna condivisione precedente, si è rivelato obsoleto e superato dai fatti“. Viene inoltre sottolineato che “le istituzioni competenti – Regione, Arpa, Asp e Protezione civile – di fatto smentiscono buona parte di quanto scritto in mozione“, motivo per cui in aula “avevamo proposto di modificarla e proporre una mozione corretta e condivisa“.

Si contesta poi il comportamento dei consiglieri d’opposizione precedente alla seduta: “Chi oggi mente sui fatti ha di fatto sistematicamente disertato le commissioni, rifiutando di contribuire a un testo condiviso e dimostrando una grave mancanza di responsabilità politica e istituzionale“. È per questo che, accusa la maggioranza, “Pd e 5 Stelle preferiscono il teatrino propagandistico allo spirito di collaborazione istituzionale dinanzi a scenari così delicati“.

La maggioranza annuncia infine di essere al lavoro su un nuovo documento: “Questa maggioranza, al contrario, sta già lavorando ad una mozione di indirizzo basata su dati aggiornati e certificati dagli enti di controllo. Vogliamo proporre azioni concrete, realistiche e realmente utili alla comunità per la gestione di questa seconda fase legata ad una crisi ambientale che si deve affrontare con la massima serietà possibile“.

La replica si conclude con un appello, ironico, rivolto all’opposizione: “Vorremmo fare un invito a questa opposizione, ovvero quello di abbandonare un copione ormai logoro, stanco ed a limite del patetico che non interessa più nemmeno al loro stesso elettorato e nel quale, siamo quasi convinti, che nemmeno loro credano più di tanto. Augusta ha bisogno di serietà, non di slogan partoriti da pubblicitari ‘low-cost’“.

(Nella foto di repertorio in copertina: operazioni post incendio Ecomac del 5 luglio scorso)