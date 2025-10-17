Primo piano Augusta, inizia il 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta” con 24 artisti in gara di

AUGUSTA – È ufficialmente iniziato questa mattina, venerdì 17 ottobre, il 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, iniziativa organizzata dal “Nuovo Gruppo Meg” con il sostegno del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, e dedicata al tema “Augusta oltre l’isola tra cielo e mare”.

Il concorso, che punta a valorizzare la città attraverso il linguaggio della pittura e a riscoprire il dialogo tra arte e territorio, vede la partecipazione di 24 artisti, provenienti dal Siracusano e dal Catanese, che si contenderanno i premi acquisto in denaro di 1.000, 700 e 500 euro ai primi tre classificati della sezione “estemporanea“. Tra loro figurano 7 studenti delle classi quinte a indirizzo artistico, in lizza per la borsa di studio del valore di 1.500 euro, riservata alla sezione “contemporanea” del concorso.

Le operazioni di timbratura delle tele e dei supporti sono in corso di svolgimento nella galleria d’arte “Cat Meg New Art”, in via XIV Ottobre 3, a ridosso dei giardini pubblici, dove continueranno fino alle ore 13 di sabato 18 ottobre.

Non si terrà, invece, il vernissage inizialmente previsto per domenica 19 ottobre. Le opere realizzate dagli artisti saranno comunque esposte regolarmente da lunedì 20 a venerdì 25 ottobre nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città. La mostra sarà liberamente visitabile e si concluderà venerdì 25 ottobre con la cerimonia di premiazione alle ore 18,30, alla presenza delle autorità civili e dei promotori dell’iniziativa.

Il Trofeo rappresenta il ritorno in grande stile del “Nuovo Gruppo Meg”, storico sodalizio artistico augustano ricostituito lo scorso anno dopo oltre mezzo secolo di inattività.

Come ribadito dal presidente Pippo Corbino e dal direttore artistico Amedeo Nicotra, adesso tocca ai pittori in concorso “promuovere Augusta attraverso uno sguardo artistico contemporaneo“, provando a “interpretare la città “oltre l’isola, tra cielo e mare”, con libertà espressiva e creatività personale“.