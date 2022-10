News Augusta, iniziano i lavori per il terzo pozzo alla villa comunale. Trivellazione in subappalto di

AUGUSTA – Sono iniziati ieri i lavori di realizzazione del pozzo di riserva nel lato di levante dei giardini pubblici, meglio noto come il “terzo pozzo” a servizio dell’Isola perché seguirà il “vecchio” pozzo definitivamente abbandonato e il pozzo nuovo donato da aziende della zona industriale e inaugurato nel novembre dello scorso anno.

Per problemi di pressione nella rete idrica del quartiere storico, dichiarati dall’amministrazione comunale, attualmente erogano l’acqua agli utenti dell’Isola due pozzi: quello nuovo impiegato a regime ridotto e il pozzo privato “Tringali”, per il quale si corrisponde un’indennità di requisizione pari a 0,16 euro per metro cubo d’acqua emunta.

Lo scorso agosto sono stati quindi aggiudicati alla “Tecnogen Srl“, con sede a Mussomeli (Caltanissetta), che ha offerto un ribasso del 21,521 per cento per un importo di 298.049 euro (Iva compresa), i lavori per realizzare il pozzo di riserva, che dovrebbe consentire il prossimo distacco dal pozzo privato evitando l’esborso per le casse comunali.

Con determina settoriale del 4 ottobre, è stato recentemente autorizzato il subappalto, richiesto dalla ditta appaltatrice, a beneficio dell’operatore economico “Iraci Cappuccinello Antonino srl“, con sede a Nissoria (Enna), relativamente alla trivellazione del pozzo e alla posa della tubazione costituente il rivestimento dello stesso, per un importo lavori complessivo di 79.200 euro (Iva compresa).

Ricordiamo che l’amministrazione Di Mare, approvando lo scorso aprile il progetto definitivo-esecutivo, ha impegnato 405mila euro (Iva compresa), a valere sul bilancio comunale 2022, inserendo il pozzo di riserva per l’Isola nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024.