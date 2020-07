Primo piano Augusta, Inner Wheel club, alla guida Concetta Angelino dopo il biennio Traversa di

AUGUSTA – Sabato 27 giugno tradizionale “passaggio della campana” per l’Inner Wheel club cittadino in modalità online, come avviene anche in questa “Fase 3” per la maggior parte degli eventi quale prassi anti-Covid. Si è svolta infatti la cerimonia di avvicendamento tra la presidente uscente Alessandra Teresa Traversa, alla guida del club service femminile per un biennio, e la nuova presidente Concetta Angelino, che guiderà il club per l’anno sociale 2020-2021.

Erano collegati alla videoconferenza la past presidente nazionale Anna Maria Oberto, la past governatrice distrettuale Nadia Arena Micalizio, la governatrice entrante per il nuovo anno Luisa Gangeri Nostro, le due segretarie distrettuali, dell’anno sociale in chiusura Patrizia Fangano e del nuovo anno Anna Muritano Briante, Ivana Sarcià membro al servizio internazionale per il nuovo anno, Gaetano Arena, socio emerito del club e autorità rotariana insieme con Giuseppe Pitari e, naturalmente, le socie che hanno assistito a tutti i momenti significativi dell’importante evento del club.

Dopo i saluti, la presidente uscente Traversa ha brevemente elencato i momenti che hanno costellato il biennio di presidenza, soffermandosi in particolare sull’anno in corso e sugli interventi e le attività di service che il club ha deciso di perseguire in concomitanza con le difficoltà emerse nel territorio per la pandemia, dalle forniture ospedaliere, a quelle dei generi di necessità per le famiglie in difficoltà e i bambini, nonché gli interventi in favore dei giovani disabili.

L’ultima settimana di presidenza si era infatti aperta con la donazione di dispositivi di protezione individuale (dpi) all’associazione “20 novembre 1989”, al fine di garantire una ripartenza in tutta sicurezza al sodalizio che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con persone diversamente abili. Mascherine, gel disinfettanti e un termoscanner erano stati consegnati dalla presidente Traversa e dalla segretaria Paola Mastroviti a Ielsa Speciale, responsabile dei laboratori didattici dell’associazione guidata in città dal vicepresidente Sebastiano Amenta.

Tornando al passaggio della campana, dopo i ringraziamenti al direttivo uscente e a tutte le socie “per il sostegno e l’impegno profuso, indefesso e sempre pronto“, la presidente uscente Alessandra Teresa Traversa ha passato il collare e i distintivi del club alla nuova presidente Concetta Angelino, che ha presentato il nuovo direttivo e illustrato il suo atto di indirizzo per il nuovo anno sociale, “all’insegna dell’impegno, delle iniziative di solidarietà e di intervento in tutte le circostanze in cui ci sarà bisogno“.