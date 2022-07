Primo piano Augusta, Inner Wheel, Roberta Villareale è la nuova presidente. Succede al bis di Valentina Cappiello di

AUGUSTA – Tradizionale cerimonia del “passaggio della campana”, il trentacinquesimo, per l’Inner Wheel club di Augusta, tenuto nei giorni scorsi in un noto locale cittadino, che ha visto la presidente uscente Valentina Cappiello Saraceno, alla guida del club per un biennio, cedere il testimone alla neo presidente Roberta Villareale Pitruzzello.

Alla presenza della governatrice del Distretto 211 dell’Inner Wheel, Lucia Guzzardi Di Paola e della past governatrice Nadia Micalizio Arena, la presidente uscente ha illustrato a socie e ospiti il resoconto delle numerose e significative attività progettuali, promosse nel territorio anche in sinergia con gli altri club service cittadini. Dell’anno sociale 2021-2022, Valentina Cappiello Saraceno ha ricordato il sostegno all’associazione “20 novembre 1989”, che si occupa di tutela delle famiglie con persone diversamente abili, all’associazione “Nesea” per la lotta alla violenza di genere, e il progetto concluso lo scorso mese, in collaborazione con il Rotary club cittadino e altri enti, del restauro didattico della scultura lignea “Ecce Homo” custodita nella cappella dell’Addolorata della chiesa di San Francesco di Paola.

Dopo la proiezione di un videoclip contenente le immagini della attività svolte nell’anno sociale, non senza commozione la presidente uscente ha ringraziato tutte le socie innerine per l’impegno e la collaborazione profusi. Ha quindi passato il “collare” a Roberta Villareale Pitruzzello, che nel suo discorso di insediamento ha evidenziato di voler “proseguire in continuità l’attività del club Inner Wheel promuovendo attività di servizio per i meno fortunati” e sottolineato come “l’unione delle energie singole sarà un valore determinante“.

Tra gli indirizzo di saluto, la governatrice distrettuale Lucia Di Paola ha speso parole di elogio per il club augustano. Nel corso della serata, l’Inner Wheel club di Augusta ha formalizzato l’ingresso della nuova socia Gaetana Rizzotti Sicuso.

Qui di seguito il nuovo comitato esecutivo che affiancherà la presidente Roberta Villareale Pitruzzello nell’anno sociale 2022-2023: vicepresidente Carmela Balsamo Vaccaro, immediate past president Valentina Cappiello Saraceno, segretaria Alessandra Teresa Traversa, tesoriere Wilma Ahrens Guagliardo, addetta alla stampa Ivana Amato Sarcià, addetta al servizio internazionale Silvia Milluzzo Bianchi, referente internet Maria Bonanno Scerra, consigliere Maria Grazia Chiarello Fazio, Agata Sortino Pitruzzello, Lucilla La Ferla, Antonella Nicolosi Milluzzo, Maria Abramo Solano, Paola Cuffini Ricciardi.

(Nella foto di copertina: socie e autorità innerine al passaggio della campana dell’Inner Wheel club di Augusta)