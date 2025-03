Primo piano Cna Siracusa, l’augustano Lombardo nuovo presidente categoria Trasporto merci di

AUGUSTA – Nell’ambito delle assemblee territoriali di categoria che si stanno svolgendo in queste settimane per il rinnovo delle cariche della Cna di Siracusa, l’imprenditore augustano Francesco Lombardo è stato nominato presidente della categoria Trasporto merci, importante comparto in un territorio sede del petrolchimico.

“Una scelta voluta dalla direzione della Confederazione con l’obiettivo di continuare nel segno della continuità la rappresentanza della categoria, guidata negli ultimi due mandati da Salvatore Ranno“, si legge nel comunicato della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) aretusea guidata dal segretario provinciale Gianpaolo Miceli e dalla presidente Rosanna Magnano.

Il piano di attività del neo presidente territoriale di categoria si incentrerà sull’attenzione alle criticità delle infrastrutture del territorio e alla necessaria interlocuzione con le istituzioni.

“La logistica è al centro di tutte le prospettive di evoluzione del mercato locale ed è lo strumento principale per l’accesso a quelli più ampi di carattere nazionale e internazionale – dichiara Francesco Lombardo, dopo la nomina – Lavoriamo per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori di settore e, così facendo, agevolare la crescita del territorio“.