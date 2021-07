Eventi Augusta, raduno vespistico e rock band di don Matteo per la domenica del Comitato commercianti di

AUGUSTA – La prima domenica, il 18 luglio, all’interno del cartellone comunale di eventi chiamato “Augusta d’estate” (che ha debuttato giovedì sera con un convegno su invito al “lido ufficiali” della Marina militare), vede organizzatore il Comitato commercianti Augusta con il patrocinio del Comune.

È in programma dalle ore 15 nel tratto di via Principe Umberto interdetto per l’evento alla sosta e al traffico veicolare (divieto ore 14-24), tra via Garibaldi e via Roma, la quarta edizione della “Prova di lentezza su Vespa – Memorial Salvo Santoro“. Si tratta di un raduno vespistico in collaborazione con il “Vespa club d’Italia”.

In serata, sul palco allestito in piazza Duomo a spese dei commercianti, a partire dalle ore 20,30 si esibiranno i BasiC, cover rock band composta da musicisti per hobby conosciutisi nella parrocchia di Santa Lucia, alla Borgata. Spicca il giovane parroco alla chitarra, don Matteo Vasco, affiancato da Vanessa Bontempo, voce e synth, Mattia Cardile, chitarra, ed Emanuele Di Grande, percussioni.

Alla guida del Comitato commercianti Augusta ci sono, dallo scorso fine ottobre, Giancarlo Greco quale presidente ed Elena Cimino vicepresidente.

(Foto di copertina: generica)