Primo piano Augusta, una moltitudine di bimbi per il sabato dedicato alla Terra con “Nuova acropoli” di

AUGUSTA – “Alla Terra” è la dedica dell’iniziativa clou organizzata, a seguito di due cineforum a scuola, dall’associazione “Nuova acropoli” per il pomeriggio di un sabato primaverile all’indomani della giornata internazionalmente nota come “Earth day“.

Il parco giochi alla Borgata, quello ad angolo tra via Di Vittorio e via Matteotti, ha visto la partecipazione di almeno un centinaio di famiglie, protagonisti i bambini, che hanno colto l’occasione della assortita mobilitazione tra volontari, animatori e stand, oltre che insegnanti sia della scuola “Todaro” che della “Principe di Napoli“.

Tra gli stand, quelli di associazioni di promozione sociale di recente radicamento in città, come “Piano terra“, che gestisce un orto sociale in contrada Monte Amara, e “936 pezzi“, dedita all’organizzazione di laboratori ecologici e workshop sul cinema, nonché punto di ritiro in centro storico per Ficos, il portale web della “Filiera corta siciliana” che supporta gruppi di acquisto solidali esistenti collegandoli tra loro per aiutarli ad ampliare il proprio paniere di prodotti.

Filosofia, cultura e volontariato, scopi sociali della sezione cittadina di “Nuova acropoli” (vedi foto all’interno) presieduta da Adriana Pricone, hanno posto le premesse per tenere nel parco giochi, nel corso del sabato pomeriggio, una pulizia ecologica e un’attività di piantumazione di alcuni ulivi ad opera degli alunni.

Quindi è toccato a Marcello Baudo, responsabile settore ecologia dell’associazione, offrire un contributo di approfondimento culturale sul tema, alla presenza dell’assessore Ombretta Tringali, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

Dopo un laboratorio di riciclo creativo, c’è stato spazio anche per due danze, una “dell’amicizia” e una “popolare dedicata alla Terra”, quest’ultima ideale chiusura dell’evento.