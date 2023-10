Primo piano Augusta, la testimonianza di Emanuela Imprescia agli studenti per la donazione di midollo osseo di

AUGUSTA – Programma di incontri con le scuole cittadine per Emanuela Imprescia (nella foto di copertina), madre di trapiantato di midollo osseo e attuale presidente dell’Admo per Alto Adige e Südtirol.

La sua testimonianza, ieri a palazzo di città con i liceali del “Megara” e stamani in un comprensivo con i più giovani alunni del “Corbino”, ha lasciato un’impronta profonda.

Imprescia, che nella vita è docente oltre a far parte della giunta esecutiva nazionale dell’Admo, ha raccontato della diagnosi di leucemia per il secondogenito Alessandro, all’età di 4 anni. A seguito di un ciclo di radio e chemioterapia seguito da un’iniziale remissione della malattia, il bimbo, dopo qualche anno, ha avuto necessità del trapianto di midollo osseo, dovendo fare i conti con quell’unica probabilità su centomila di trovare un donatore compatibile. La generosità di una donna tedesca, iscrittasi al registro donatori, e l’intervento eseguito il 3 maggio 2011, hanno regalato ad Alessandro una nuova vita.

L’incontro con gli studenti del Liceo “Megara” (dirigente scolastico Renato Santoro), e segnatamente quelli del triennio del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, si è tenuto nel salone di rappresentanza del palazzo di città. È stato organizzato da Domenica Polì, docente di Scienze naturali del “Megara”, affiancata al tavolo dei relatori dalla collega Jessica Di Venuta, referente per salute e ambiente della scuola nonché presidente della sezione cittadina di “Italia Nostra”. Ha visto il saluto del sindaco Giuseppe Di Mare e la partecipazione della studentessa Beatrice Sicari, frequentante la 2ªB del liceo linguistico del “Megara”, tra i vincitori provinciali dell’ultimo premio “Nicholas Green” con un’intervista a una madre augustana trapiantata di rene.

Foto di gruppo di Emanuela Imprescia con docenti e studenti del Liceo “Megara” a palazzo di città

È stata ribadita la vitale importanza della sensibilizzazione dei giovani sulla donazione del midollo osseo e degli organi in generale, espresso in sintesi con l’appello: “Donare per cambiare il destino e per ridisegnare una vita. Donare è vita”. Infine, è stato ricordato che per informarsi, prenotare una tipizzazione e iscriversi al registro donatori Admo basta visitare il portale web dedicato. Tra i requisiti, bisogna avere l’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, ritenuta idonea per donare il midollo osseo, oltre a un peso superiore a 50 chili e a uno stato generale di buona salute.

Emanuela Imprescia in una classe dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”

Stamani, Emanuela Imprescia si è recata in un plesso del 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” (dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi) per un altro incontro scolastico, a cui hanno preso parte tutti gli alunni di terza media.

“È stato emozionante e coinvolgente, sia nella parte tecnico-informativa che nel racconto della sua esperienza personale, che ha toccato gli animi di tutti gli alunni e le alunne presenti – si legge nella nota della scuola – Sapere che l’unica cura efficace contro molte malattie del sangue, come leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo ha particolarmente colpito i ragazzi, che sono intervenuti con domande pertinenti che hanno evidenziato anche il loro coinvolgimento emotivo“.

La docente a servizio dell’Admo ha quindi fatto dono ai ragazzi di un opuscoletto dal titolo “Trucioli di cuore“, di cui è autrice insieme a Roberto Brughitta, edito dall’Admo Alto Adige e Südtirol, in cui i personaggi del Pinocchio di Collodi sono i protagonisti di una storia di donazione di cellule staminali emopoietiche, quelle prelevate dal midollo osseo e che possono salvare vite.