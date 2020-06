Primo piano Augusta, le vicissitudini di una mamma per far vaccinare il bimbo nel ‘post-Covid’ di

AUGUSTA – Raccogliamo la testimonianza di una mamma augustana, di nome Ketty, sulle vicissitudini concluse positivamente solo stamani per una vaccinazione del proprio bimbo di pochi mesi, intrecciatasi con i rinvii telefonici delle strutture ospedaliere in piena emergenza Covid-19. La vicenda, che avrebbe visto coinvolti anche altri genitori, ha avuto il culmine ieri mattina, quando la donna si è recata con il bimbo all’ospedale “Muscatello” (nella foto di repertorio in copertina) per provare a ottenere risposte di persona, richiedendo anche l’intervento della Polizia di Stato.

In questa situazione sanitaria post-emergenziale non è previsto che ci si possa recare all’ambulatorio vaccinazioni (nel prefabbricato, riqualificato lo scorso ottobre, posto all’interno del plesso centrale ospedaliero) senza una prenotazione, ma la donna si è giustificata, come ci riferisce, lamentando che dal rinvio della vaccinazione comunicatole telefonicamente a marzo non avrebbe più ricevuto notizia della riprogrammazione, né sarebbe riuscita a mettersi in contatto con il centralino telefonico.

Dalla comunicazione del rinvio, quando il bimbo aveva 4 mesi, i tentativi di Ketty di ottenere una nuova prenotazione sarebbero stati vani. “Ho provato a chiamare in ospedale più volte e in diversi giorni della settimana, senza ricevere risposta o venendo reindirizzata al centralino dell’ospedale di Lentini“, ci dice.

Quindi ieri mattina, alla chiamata di Ketty, i poliziotti del locale commissariato sono intervenuti tranquillizzando le mamme presenti, che avevano avuto un problema analogo, e prendendo contatto con il dirigente medico del reparto per trovare una rapida soluzione. In via eccezionale, gli appuntamenti per le vaccinazioni sono stati fissati in loco e, nello specifico, Ketty ha potuto far vaccinare stamattina il proprio bimbo, che adesso ha 7 mesi.