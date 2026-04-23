Primo piano Augusta, giovani ripuliscono la scogliera al Faro Santa Croce di

AUGUSTA – Una mattinata all’insegna della cittadinanza attiva e della tutela ambientale ha visto protagoniste due realtà giovanili locali nell’area balneare del Faro di capo Santa Croce. Domenica 19 aprile, il gruppo “GenerAzione” e il Leo club Augusta hanno promosso un’iniziativa di pulizia che ha restituito decoro alla scogliera più nota del territorio.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’azione, organizzata congiuntamente, ha coinvolto diversi ragazzi che, muniti di guanti e sacchi, si sono dedicati alla raccolta di rifiuti tra plastica, vetro e materiali abbandonati lungo il litorale.

Per “GenerAzione”, progetto composto da universitari e giovani lavoratori attivo dalla scorsa estate anche con alcuni eventi sportivi e iniziative sociali, hanno coordinato Alessandro Giangrande e Massimiliano Farina. Per il Leo club Augusta, sodalizio giovanile del Lions club Augusta host, la presidente Serena Meli e la delegata di quarta area operativa Federica Di Grande.

L’iniziativa ha assunto un valore che va oltre la semplice raccolta dei rifiuti, come sottolineato dagli organizzatori. “È stata una giornata importante – ha riferito Alessandro Giangrande – non solo per il risultato ottenuto, ma soprattutto per il messaggio che vogliamo trasmettere: prendersi cura del proprio territorio è un dovere condiviso“.

Sulla stessa linea il Leo club. “Queste iniziative – hanno sottolineato congiuntamente Serena Meli e Federica Di Grande – rafforzano il senso di comunità e responsabilità. Collaborare con altre realtà giovanili è fondamentale per amplificare l’impatto positivo sul territorio“.

A evidenziare anche l’aspetto sociale dell’esperienza è stato Massimiliano Farina: “Quella di oggi non è stata soltanto un’azione di pulizia, ma un momento di crescita collettiva. Prendersi cura dei nostri luoghi significa prendersi cura della nostra identità“.

L’iniziativa al Faro Santa Croce non resterà isolata. “GenerAzione” e Leo club hanno infatti annunciato l’intenzione di organizzare ulteriori giornate di pulizia ambientale, coinvolgendo altri luoghi della città, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e promuovere la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso l’impegno diretto dei giovani.