Augusta, lesioni e stalking all’ex compagno: 47enne augustana ai domiciliari

AUGUSTA – È stata eseguita dai carabinieri di Augusta la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di una 47enne augustana, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex convivente.

Le denunce formalizzate dall’uomo nella locale stazione dei carabinieri hanno consentito l’avvio delle indagini e quindi l’emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del Gip di Siracusa, su richiesta della Procura aretusea.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la donna in più occasioni avrebbe “minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito“. La quarantasettenne, in altre circostanze, si sarebbe anche “appostata davanti all’abitazione dell’ex” e avrebbe “insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne“.

Sarebbero stati documentati pure un “tentativo di investimento dell’uomo” e “l’aggressione della sua nuova compagna“.

