Augusta, liceale augustano dalle Olimpiadi di statistica a quelle di fisica: è bronzo in gara interprovinciale

AUGUSTA – Lo studente augustano Carlo Lodin, frequentante la 4ªB del Liceo scientifico del “Megara“, non si accontenta del prestigioso 1° posto nazionale (tra le classi quarte) ottenuto appena due mesi fa alle Olimpiadi italiane di statistica. Conquista infatti, nella gara di secondo livello (interprovinciale) delle Olimpiadi di fisica, la medaglia di bronzo (terza fascia).

Alla gara, svolta in tutta Italia il 21 febbraio, hanno inoltre partecipato i liceali Giulia Spanò della 5ªAS, Lorenzo Scalzo e Lorenzo Salemi della 5ªCS, primi classificati nella gara di primo livello che ha coinvolto gli studenti del “Megara”. Referenti per la scuola nelle gare sono stati i docenti Anna Lucia Daniele e Corrado Failla.

Le Olimpiadi di fisica, giunte alla trentaseiesima edizione e la cui organizzazione è affidata dal Miur all’Aif, a causa delle misure di contenimento sanitario in vigore a febbraio si sono tenute nelle rispettive scuole di appartenenza, su piattaforma telematica “Google meet”, contemporaneamente alle altre scuole con il “polo 2” di Catania. La competizione si è svolta in due parti, la prima delle quali ha tenuto impegnati i ragazzi nella risoluzione di dieci quesiti a risposta aperta (in merito a diversi argomenti) in un’ora e venti minuti; successivamente, nell’intervallo di tempo massimo di un’ora e quaranta minuti, si è svolta la seconda parte, caratterizzata da tre problemi relativi alla Meccanica, Termodinamica ed Elettrostatica.

Lo studio in vista della prova di secondo livello è stato approfondito durante i mesi di gennaio e febbraio, quando gli studenti ammessi alla gara hanno avuto l’occasione di frequentare un corso di preparazione organizzato dalla sezione Aif (Associazione per l’insegnamento della fisica) di Catania, grazie al quale i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le varie tipologie di quesiti e problemi assegnati nelle scorse edizioni. La partecipazione del Liceo “Megara” alle Olimpiadi italiane di fisica rientra tra le attività del dipartimento di Matematica e Fisica, coordinato dalla docente Stefania Caramagno.

