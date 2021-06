Primo piano Augusta, liceali del “Megara” vincono finale nazionale delle Olimpiadi di problem solving di

AUGUSTA – Vittoria ex-aequo con altre tre scuole italiane per una squadra del Liceo scientifico “Megara” nella gara nazionale categoria “Makers”, svolta online, delle Olimpiadi di problem solving (organizzate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione). Il Comitato tecnico-scientifico dell’organizzazione ha deciso di premiare le quattro scuole, oltre al “Megara”, un liceo di Barletta, un liceo di Bari e un istituto tecnico tecnologico di Rovereto, apprezzando i lavori per la progettazione, la realizzazione e la programmazione.

Prima classificata nazionale quindi la squadra “Megara different”, formata dagli alunni Stefano Castro, Rocco Cavalli, Marco Sorbello della classe 1ªCS ed Emanuele Scerra della 1ªBS, coordinati dalle docenti Maria Grazia Chiarello e Stefania Caramagno, nell’ambito del progetto rientrante tra quelli proposti dal dipartimento di Matematica e Fisica coordinato dalla docente Anna Lucia Daniele, professoresse tutte dichiaratesi fiere dei propri studenti al pari dei genitori.

La gara di “Makers” prevedeva l’ideazione e l’implementazione di un progetto o prototipo basato su piattaforma Arduino dal tema “Energia green” e doveva riguardare le energie rinnovabili. Gli studenti augustani hanno creato un impianto di irrigazione per piante da balcone con l’utilizzo di un pannello solare. Il progetto è stato valutato dal Comitato tecnico-scientifico delle Olimpiadi e premiato “per l’attinenza del progetto ai temi proposti, l’originalità e lo sviluppo dell’idea, per l’accuratezza nella realizzazione dello stesso, per l’economicità del progetto rispetto alle finalità prefissate ed uso di materiali di recupero e per la completezza, l’esaustività e la chiarezza nella documentazione caricata in piattaforma”.

Il dirigente scolastico del liceo augustano, Renato Santoro esprime soddisfazione: “Il Liceo scientifico del “Megara” vanta una lunga e prestigiosa tradizione nell’adozione della nuova metodologia didattica che utilizza nuovi sistemi di calcolo e di modellizzazione nel Problem posing and solving (Maple), ed è Scuola polo per la provincia di Siracusa dal 2012. I giovani di oggi, soprattutto in questi due anni molto particolari e molto difficili per loro, hanno necessità di continui stimoli… stimoli alla curiosità, alla ricerca, alla sperimentazione, e credo che queste Olimpiadi racchiudano tutto ciò e siano un valido strumento che consente alla scuola di favorire la crescita delle competenze di problem solving e, soprattutto, di valorizzare le eccellenze presenti“.

Lo scorso 31 maggio, dirigente, docenti, studenti impegnati nelle gare e i genitori di questi ultimi hanno partecipato a un evento online, organizzato da Angela Fontana, dirigente tecnico Usr (Ufficio scolastico regionale), che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del direttore generale dell’Usr Sicilia, Stefano Suraniti, che ha fatto pervenire alle scuole siciliane premiate le proprie congratulazioni.

In questo contesto, i seguenti liceali del “Megara” hanno ricevuto riconoscimenti per essersi distinti nella competizione: Giulia Ballotta della 1ªAS, Flaminia Bonavera 2ªCS, Salvatore Carrabino 1ªCS, Stefano Castro 1ªCS, Rocco Cavalli 1ªCS, Francesco Lodin 1ªBS, Gabriele Mangiameli 1ªCS, Chiara Puglisi 2ªAS, Emanuele Scerra 1ªBS e Marco Sorbello 1ªCS.

Quindi, ieri, il dirigente scolastico Santoro, le docenti Daniele, Chiarello, Caramagno, Morbelli e gli alunni vincitori sono stati invitati a palazzo di città per ricevere formalmente gli elogi del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Ombretta Tringali.