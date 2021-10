Primo piano Augusta, Lions e Stella Maris raccolgono beni di prima necessità per famiglia di migranti indigente di

AUGUSTA – Un’iniziativa solidale sul modello dei “servizi di prossimità” è stata portata a compimento da Lions club Augusta host e Stella Maris, rispettivamente presieduti da Giovanni Garofalo e Claudio Russo (già officer dello stesso club service), in collaborazione con la parrocchia di San Giuseppe Innografo.

I rispettivi volontari hanno dapprima veicolato, nella prima decade di ottobre, l’appello per la raccolta di prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità in favore di una “famiglia extra-comunitaria indigente in Augusta“, quindi hanno ritirato direttamente a casa dei donatori quanto richiesto per devolverli alla Caritas per il tramite del parroco don Giuseppe Mazzotta.

“Il Club Lions e la Stella Maris – si legge nella nota congiunta – ringraziano la comunità augustana tutta, da sempre sensibile alle iniziative umanitarie in favore dei bisognosi, che ha risposto con grande generosità alla richiesta“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Giovanni Garofalo, Claudio Russo, don Giuseppe Mazzotta)