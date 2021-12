Primo piano Augusta, “Marilighea” e Demanio aprono una via nel parco dell’Hangar di

AUGUSTA – L’associazione “Marilighea”, impegnata nella ricerca, divulgazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, ha stipulato con l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Sicilia, previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa, un contratto per l’attraversamento del Parco dell’Hangar per fini escursionistici.

Come si apprende da una nota stampa del sodalizio presieduto da Luca Di Giacomo, le motivazioni che hanno spinto l’associazione a formulare la richiesta sono diverse. “Innanzitutto quella logistica e funzionale alla percorribilità di un itinerario, del tutto inedito, che consentirebbe di arrivare a piedi fino al tratto terminale del fiume Mulinello, sito di eccezionale interesse naturale e culturale ad oggi raggiungibile solo in auto seguendo un tragitto differente – si legge nella nota – La fruizione sostenibile del territorio, a passo d’uomo, è infatti tra gli obiettivi prioritari a cui Marilighea punta: incalcolabili sono le escursioni ad oggi realizzate dall’associazione, nello specifico si ricordano quelle già effettuate nel 2021 che hanno permesso, tra aprile e maggio, a quasi un centinaio di cittadini di transitare lungo percorsi come questo mai considerati e coprire lunghe distanze senza l’uso dei mezzi“.

Il percorso non è infatti una novità. Già lo scorso marzo l’associazione ha sperimentato l’escursione di 15 chilometri chiamata “Dalla Porta spagnola al fiume Mulinello”, facendo transitare i partecipanti nel parco dell’Hangar solo dopo il via libera del Demanio di Catania per il singolo evento.

“Altra ragione che motiva il contratto è quella culturale – si aggiunge nella nota di “Marilighea” – l’itinerario interessa infatti elementi di enorme valore naturalistico e storico, quali le Saline Migneco-Lavaggi, Arcovia, Difesa-Pileri e Costanzo, il Porto Megarese, l’ex Idroscalo, l’Hangar per dirigibili, i Forti Garsia e Vittoria, la foce del Mulinello e “Cozzo del Monaco”, sito di enorme valore archeologico; quest’ultimo situato tra l’altro all’interno del “Parco suburbano del Mulinello”, mai aperto alla comunità, attualmente orrido esempio di depredazione e degrado ma del tutto ripristinabile, se solo lo si volesse. L’attivazione di questo essenziale, nuovo percorso urbano-extraurbano – si sottolinea – infine rappresenta il primo essenziale step nell’auspicio che in un prossimo futuro, con l’impegno dell’amministrazione, possa diventare di uso comune e rientrare a pieno diritto nei progetti di pianificazione e riqualificazione urbana e territoriale della città“.

Il presidente Luca Di Giacomo, dottore in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, guida ambientale escursionistica Aigae e artefice del suddetto percorso, dichiara: “La cittadinanza non poteva più aspettare di poter fruire un’area essenziale come quella del Parco dell’Hangar, da troppo tempo ibernata e inaccessibile. L’accordo, già operativo e valido fino al 2027, prevede il pagamento da parte di Marilighea di un canone annuo, consentendo alla stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni menzionate dal Demanio, di proporre escursioni guidate ai cittadini e a tutte le scuole che ne faranno richiesta. La possibilità di transito rappresenta un’essenziale svolta nei processi antropici di fruizione del territorio augustanese e sarà come se luoghi ed elementi scomparsi dall’immaginario comune potranno riapparire improvvisamente, da una prospettiva esclusiva e sotto una nuova luce“.