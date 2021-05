Eventi Augusta, webinar Lions su pericoli criminalità digitale con dirigenti polizia postale e commissariato. Streaming ore 18,30 di

AUGUSTA – Nuovo appuntamento con i convegni in formato webinar promossi dal Lions club Augusta host. Dopo quello dal titolo “Microcredito un’opportunità per l’economia del territorio” (clicca qui per rivederlo), il nuovo webinar verte sul tema della prevenzione dei reati informatici, con il titolo “INTERconNETtiamoci… ma con la testa! – Pericoli della criminalità digitale: noi e la rete, navigare in acque sicure“.

A moderare il seminario, che si svolge a porte chiuse nel salone di rappresentanza del palazzo di città, è Fabio Gaudioso, presidente del Lions club cittadino. Dopo l’indirizzo di saluto del sindaco Giuseppe Di Mare, giacché l’evento è patrocinato dal Comune di Augusta, vengono introdotti i relatori.

In collegamento da Catania interviene Marcello La Bella, dirigente del compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia orientale, seguito dall’intervento in presenza di Guglielmo La Magna, dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta.

Per le autorità lionistiche, sono previsti, in collegamento, il saluto di Franco Cirillo, governatore eletto del Distretto Lions 108 Yb, e le conclusioni di Mariella Sciammetta, governatore del Distretto Lions 108 Yb.

L’evento verrà trasmesso in prima visione in streaming dalle ore 18,30 di oggi, giovedì 27 maggio, sui canali de La Gazzetta Augustana.it, sia sul sito Web (sezione Diretta streaming) che sulla pagina Facebook.