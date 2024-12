Primo piano Augusta, sono i più giovani ad allestire i presepi nelle chiese dell’Annunziata e del Carmine di

AUGUSTA – Sono in aumento nelle festività natalizie in corso, i presepi in mostra realizzati o quantomeno allestiti in città da giovani, anche nei luoghi sacri, come testimoniano le due piccole ma significative rappresentazioni della Natività nelle chiese confraternali dell’Annunziata e del Carmine.

Ad allestirli entrambi sono stati i ragazzi del “Gruppo tradizioni città di Augusta”, costituitosi poco più di un anno fa, che si sono distinti, più di recente, lo scorso luglio quando hanno contribuito a proseguire la secolare tradizione locale del “Bambineddu do Carmunu“.

Nella chiesa dell’Annunziata, si tratta di un piccolo presepe (vedi foto di copertina) realizzato su invito del governatore della confraternita dedicata, Francesco Russo. “Lo ringraziamo – riferisce il presidente del “Gruppo tradizioni Augusta”, Massimiliano Farina – per averlo reso possibile con il prestito di numerosi pastorelli dalla famiglia Gandolfo. Abbiamo voluto omaggiare la realtà confraternale inserendo all’interno del presepe uno scorcio di mare con delle barche, richiamando l’origine marinaresca della congregazione, che un tempo riuniva sotto i propri simboli i “fuluari”, i naviganti“.

Sull’altare maggiore della chiesa del Carmine, è stato collocato un piccolo gruppo statuario rappresentante la Natività (vedi foto all’interno), relegato da tempo all’interno di una nicchia alla destra del portone d’ingresso. “Riguardo al piccolo presepe del Carmine – aggiunge Farina – ringrazio vivamente Antonio Marino con tutti i collaboratori della chiesa per averla messa a nostra disposizione per tutto il periodo festivo e il nostro vicepresidente, Nicolò Scarpato, che si è occupato in prima persona dell’allestimento“.

Il giovane Scarpato fa sapere, altresì, che “sempre presso la chiesa del Carmine, fino a giorno 20 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti per il sorteggio della statua della Sacra Famiglia, il quale si terrà in diretta sui profili social del “Gruppo Tradizioni”. Un piccolo gesto che però può aiutarci a crescere e a porre le basi per i progetti futuri“.

È il segretario del gruppo di aggregazione giovanile, Stefano Russo a chiosare sui due presepi allestiti, sostenendo che “nella loro semplicità, oltre a rappresentare la Natività, molto spesso si colmano di storia e tradizione. È nostro compito tramandare questi gesti e simboli e quest’anno è stato possibile grazie alla partecipazione dei nostri giovani membri che non si sono tirati indietro dal trascorrere con noi qualche ora della loro giornata“.

Inoltre, il “Gruppo tradizioni Augusta” fa sapere di aver organizzato un triduo in onore di Santa Lucia presso la chiesa Madre, che avrà culmine giorno 13 dicembre, giorno del martirio della santa siracusana.