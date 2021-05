Primo piano Augusta, Notte del liceo classico, il “Megara” celebra online la bellezza. Con un ospite speciale di

AUGUSTA – Anche quest’anno il Liceo “Megara”, che vede il dirigente scolastico Renato Santoro alla guida dall’estate del 2018, non ha rinunciato a celebrare la “Notte nazionale del Liceo classico“, per la settima edizione da quando il docente acese Rocco Schembra la ideò, in contemporanea con altri trecento licei italiani. L’evento, che si è aperto con i saluti del dirigente Santoro e dell’assessore comunale all’Istruzione, Ombretta Tringali, si è svolto nel pomeriggio di ieri in una modalità inedita, anche se purtroppo consueta per l’anno di restrizioni da contenimento sanitario: una diretta streaming a cornice delle varie performance video degli alunni.

Tema portante della manifestazione la “bellezza” in tutte le sue forme: naturale, paesaggistica e artistica. In partenariato con Italia nostra sezione di Augusta, presieduta da Jessica Di Venuta, docente dell’istituto, il Liceo ha inteso mettere in risalto le meravigliose location naturali e architettoniche della città. A impreziosire il tutto ha contribuito la partecipazione straordinaria di alcuni alunni delle scuole medie cittadine, che con grande sicurezza si sono uniti virtualmente ai liceali per recitare con loro. Dinanzi alla scenografia realizzata dalla docente Ornella Spina, il messaggio lanciato molto chiaro: l’arte, la letteratura e le scienze sono lo specchio della grandezza dell’animo umano che non si piega di fronte all’avversità.

È stata invitata anche a questa edizione la docente Mariada Pansera, presidente di Archeoclub sede di Augusta, intervenuta in video augurando ai liceali di perseguire la strada maestra della cultura. Ha poi regalato un momento di allegria e spensieratezza il poliedrico attore Antonello Costa, nonché ex alunno del liceo classico, che si è sottoposto alle domande dei ragazzi e ha ricordato con grande nostalgia gli anni passati sui banchi del “Megara”.

Infine gli alunni delle classi prime si sono cimentati, rischiarati dalla luce emozionante del Faro Santa Croce, nella lettura drammatizzata in greco antico del brano finale con cui tutti i licei chiudono in contemporanea nazionale la manifestazione. Questo video parteciperà assieme a quelli delle altre scuole, alla selezione della Rai, che manderà in onda sulle sue reti quello giudicato migliore.

Le docenti Paola Di Mare, Jessica Di Venuta, Gabriella Fassari, Zaira Lipari e Giuseppina Pugliares (vedi foto di copertina, ndr), responsabili del progetto, visibilmente soddisfatte della riuscita di questa settima edizione della “Notte”, hanno quindi inteso lanciare un monito di speranza, rivolto non solo ai loro studenti bensì alla comunità cittadina, così sintetizzabile: attraverso la conoscenza della classicità senza tempo e dei suoi valori imperniati sul rispetto dell’altro e sull’attenzione alla formazione di uomini e cittadini liberi e responsabili, nessun ostacolo è insormontabile.