Eventi Augusta, “Nuova acropoli” forma volontari in protezione civile. Presentazione virtuale giovedì ore 18 di

AUGUSTA – Nella sua esperienza decennale nella formazione e nei soccorsi in caso di emergenza, la sezione di Augusta dell’associazione “Nuova acropoli” ha coniugato le numerose attività di promozione della filosofia con il volontariato nei diversi ambiti di intervento (vedi foto di repertorio in copertina, ndr). Giovedì 11 marzo alle ore 18 verrà presentato online, su piattaforma telematica Zoom, il corso di formazione al volontariato in protezione civile.

“In questo particolare momento storico – si legge nella nota di lancio del corso di formazione – emerge sempre più chiaramente la necessità di uomini e donne capaci di dedicare parte del proprio tempo agli altri. Un corso di formazione ideale per chi vuole imparare a esprimere il meglio di sé, per chi vuole mettersi al servizio del prossimo, per chi vuole imparare a lavorare in squadra“.

Il corso si articola in lezioni teoriche e pratiche di: protezione civile, per imparare ad agire in caso di emergenza; supporto umanitario, per imparare ad aiutare chi ha bisogno; ecologia, per imparare a prendersi cura delle aree verdi e dell’ambiente in generale.

Alla parte tecnica saranno affiancate delle lezioni di etica del volontariato, partendo dalle premesse. Perché essere volontari? Come prestare correttamente servizio? Come gestire le proprie emozioni durante un’emergenza? Come affrontare la paura? Queste le domande in merito alle quali il corso intende fornire risposte consapevoli. A tutti i partecipanti sarà offerta l’opportunità di affiancare i volontari di maggiore esperienza in alcuni servizi, di contribuire ad attività ecologiche e ad opere di riqualificazione della città.

“Una occasione unica di formazione, di collaborazione, di amicizia, di generosità, un’opportunità per essere utili dove necessita“, come recita la nota dell’associazione. Per partecipare telematicamente alla presentazione del corso di formazione, basta inviare una email all’indirizzo augusta@nuovaacropoli.it.