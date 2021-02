Eventi Augusta, “Nuova acropoli”, mercoledì la presentazione del corso online di filosofia attiva di

AUGUSTA – Una filosofia per tempi difficili, i quali impongono restrizioni di contenimento sanitario e pertanto la necessità di impiegare al meglio le nuove tecnologie per non disperdere il valore dei legami sociali. Così la sezione augustana dell’associazione “Nuova acropoli” prosegue i suoi corsi online di “filosofia attiva“, completamente gratuiti aperti a tutti. Il prossimo appuntamento è la presentazione di mercoledì 24 febbraio alle ore 19 sulla piattaforma telematica Zoom.

“Torneremo a indagare le domande che da sempre accompagnano l’uomo: chi sono, da dove vengo, verso dove vado”, anticipa la presidente dell’associazione, Adriana Pricone. E aggiunge: “Capire chi siamo e qual è il nostro ruolo torna ad essere uno strumento non più facoltativo per affrontare e superare il difficile momento che stiamo vivendo”.

Il corso di primo livello prevede lezioni di Filosofia orientale e occidentale, da Kharma e Dharma, Buddha, a Platone e lo stoicismo, che intendono fornire gli strumenti per “capire noi stessi, il mondo che ci circonda e diventare protagonisti della nostra vita e della storia“, come si legge nella nota dell’associazione. Per poter partecipare alla presentazione del corso occorre registrarsi inviando una mail all’indirizzo augusta@nuovaacropoli.it.

(Nell’immagine di copertina: parte della locandina dell’iniziativa)